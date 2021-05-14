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    Главная / Торги / Поставка Излучателя акустических сигналов ИАС-01 на объект "Подключение скважин №57 и №210 Юбилейного НГКМ. 1 этап. Скважина №210 Юбилейного НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Поставка Излучателя акустических сигналов ИАС-01 на объект "Подключение скважин №57 и №210 Юбилейного НГКМ. 1 этап. Скважина №210 Юбилейного НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 13:0014.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196236Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196236

    Наименование закупки

    Поставка Излучателя акустических сигналов ИАС-01 на объект "Подключение скважин №57 и №210 Юбилейного НГКМ. 1 этап. Скважина №210 Юбилейного НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 17:34

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    (812) 613-02-43

    Факс

    Адрес электронной почты

    Dtimofeev@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тимофеев Дмитрий Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка Излучателя акустических сигналов ИАС-01 на объект "Подключение скважин №57 и №210 Юбилейного НГКМ. 1 этап. Скважина №210 Юбилейного НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.05.2021 13:00 GMT +314.05.2021 13:0014.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196236Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Излучателя акустических сигналов ИАС-01 на объект "Подключение скважин №57 и №210 Юбилейного НГКМ. 1 этап. Скважина №210 Юбилейного НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, 412191, Российская Федерация, Саратовская область, Татищевский район, Идолгское муниципальное образование, 3,5 км западнее с.Сторожевка Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней с момента получения комплекта документов о совершенной отгрузке Продукции до адреса Покупателя

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Излучатель акустических сигналов ИАС-01 с комплектом средств для подключения к ДСП-А, полная комплектация СЕАН.468781.001 ТУ 4214К.00.Р.04.ГРП.2.000.АТ.С01"

    Кол-во: 1.000

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