www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка Излучателя акустических сигналов ИАС-01 на объект "Подключение скважин №57 и №210 Юбилейного НГКМ. 1 этап. Скважина №210 Юбилейного НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
11.05.2021 17:34
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Почтовый адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Контактный телефон
(812) 613-02-43
Факс
Адрес электронной почты
Dtimofeev@komplekt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тимофеев Дмитрий Михайлович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Излучателя акустических сигналов ИАС-01 на объект "Подключение скважин №57 и №210 Юбилейного НГКМ. 1 этап. Скважина №210 Юбилейного НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.05.2021 13:00 GMT +314.05.2021 13:0014.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196236Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Излучателя акустических сигналов ИАС-01 на объект "Подключение скважин №57 и №210 Юбилейного НГКМ. 1 этап. Скважина №210 Юбилейного НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Саратовская область, 412191, Российская Федерация, Саратовская область, Татищевский район, Идолгское муниципальное образование, 3,5 км западнее с.Сторожевка Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 15 рабочих дней с момента получения комплекта документов о совершенной отгрузке Продукции до адреса Покупателя
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Кол-во: 1.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.