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Наименование закупки
Поставка смывающих и обезвреживающих средств за счет средств ФСС для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" УТТ и СТ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
11.05.2021 17:07
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Почтовый адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Контактный телефон
2-14-04
Факс
+7 495 817-02-56
Адрес электронной почты
v.sokol@gtm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сокол Владимир Владимирович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка смывающих и обезвреживающих средств за счет средств ФСС для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" УТТ и СТ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
17.05.2021 09:00 GMT +317.05.2021 09:0017.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196235Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка смывающих и обезвреживающих средств за счет средств ФСС для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" УТТ и СТ
Начальная цена
100 190,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, ООО "Газпром трансгаз Москва" - филиал Управление технологического транспорта и специальной техники (УТТ и СТ),Российская Федерация, 108814, г.Москва, поселение Сосенское, п. ГазопроводРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем поставки продукции. В случае, если контрОплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем поставки продукции. В случае, если контрагент относится к СМиСП: Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца поставки. Доставка и разгрузка продукции осуществляется поставщиком и входит в стоимость МТР.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Кол-во: 655.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 200.000
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