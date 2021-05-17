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    Главная / Торги / Поставка смывающих и обезвреживающих средств за счет средств ФСС для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" УТТ и СТ

    Поставка смывающих и обезвреживающих средств за счет средств ФСС для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" УТТ и СТ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 09:0017.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196235Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196235

    Наименование закупки

    Поставка смывающих и обезвреживающих средств за счет средств ФСС для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" УТТ и СТ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 17:07

    Документация процедуры

    Техническое_задание.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    2-14-04

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    v.sokol@gtm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сокол Владимир Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка смывающих и обезвреживающих средств за счет средств ФСС для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" УТТ и СТ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.05.2021 09:00 GMT +317.05.2021 09:0017.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196235Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка смывающих и обезвреживающих средств за счет средств ФСС для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" УТТ и СТ

    Начальная цена

    100 190,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, ООО "Газпром трансгаз Москва" - филиал Управление технологического транспорта и специальной техники (УТТ и СТ),Российская Федерация, 108814, г.Москва, поселение Сосенское, п. ГазопроводРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем поставки продукции. В случае, если контрОплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем поставки продукции. В случае, если контрагент относится к СМиСП: Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца поставки. Доставка и разгрузка продукции осуществляется поставщиком и входит в стоимость МТР.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Паста очищающая с абразивным компонентом Армакон Лаймекс для очистки кожи от сильных загрязнений 200МЛ"

    Кол-во: 655.000

    "Позиция 2"

    "Крем защитный гидрофобный Армакон Серволин Протект для защиты кожи от растворов цемента, кислот, солей, щелочей 100МЛ"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 3"

    "Крем регенерирующий восстанавливающий Армакон Велум 100МЛ для кожи рук и лица туба ГОСТ Р52343-2005"

    Кол-во: 200.000

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