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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Декоративная панель, зеркала согласно ТЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
11.05.2021 16:53
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
Почтовый адрес
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Контактный телефон
+7 991 07-76509 доб. 88619944237
Факс
Адрес электронной почты
Nataljya.Sudenko@south.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Суденко Наталья Григорьевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Декоративная панель, зеркала согласно ТЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.05.2021 16:00 GMT +313.05.2021 16:0013.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196230Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Декоративная панель, зеркала согласно ТЗ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Красная,59Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
оплата по договору в течении 15 рабочих дней посте поставки. В стоимость должны быть включены замер, доставка, монтаж. Работа по ЭДО. Во вложении ТЗ.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Кол-во: 45.000
Кол-во: 14.000
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