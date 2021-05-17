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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Хозяйственные товары
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
12.05.2021 11:48
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606263, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Васильсурск, Ленина, 1
Почтовый адрес
606263, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Васильсурск, Ленина, 1
Контактный телефон
+7 83164 3-22-30
Факс
+7 83164 3-22-30
Адрес электронной почты
vdi@soc.vrt.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Красильникова Наталья Васильевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Хозяйственные товары
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
17.05.2021 10:00 GMT +317.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196229Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Хозяйственные товары
Начальная цена
12 716,83
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, р.п.Васильсурск, ул.Ленина, д.2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Безналичный расчет по факту поставки. Доставка до склада заказчика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ "Воротынский дом-интернат"
Все закупки и тендеры ГБУ "Воротынский дом-интернат"
Адрес местонахождения
606263, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Васильсурск, Ленина, 1
Кол-во: 30.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
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