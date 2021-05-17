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    Главная / Торги / Хозяйственные товары

    Хозяйственные товары

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196229Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196229

    Наименование закупки

    Хозяйственные товары

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 11:48

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное бюджетное учреждение "Воротынский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
    Все закупки и тендеры ГБУ "Воротынский дом-интернат"

    Юридический адрес

    606263, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Васильсурск, Ленина, 1

    Почтовый адрес

    606263, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Васильсурск, Ленина, 1

    Контактный телефон

    +7 83164 3-22-30

    Факс

    +7 83164 3-22-30

    Адрес электронной почты

    vdi@soc.vrt.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Красильникова Наталья Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Хозяйственные товары

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.05.2021 10:00 GMT +317.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196229Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Хозяйственные товары

    Начальная цена

    12 716,83

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, р.п.Васильсурск, ул.Ленина, д.2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Безналичный расчет по факту поставки. Доставка до склада заказчика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "Воротынский дом-интернат"
    Все закупки и тендеры ГБУ "Воротынский дом-интернат"

    Адрес местонахождения

    606263, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Васильсурск, Ленина, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Отбеливатель Белизна 900/1000МЛ 205225"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 2"

    "Средство чистящее Пемолюкс Сода-эффект 0.48КГ 53574"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Бумага туалетная Plushe Эконом однослойная серая 8.5СМ 35М 30ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Гель для прочистки труб Крот 700Г"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 5"

    "Сода кальцинированная порошок МВС 0.6КГ ГОСТ 5100-85 Росхимпром Россия"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 6"

    "Средство для мытья посуды гель Sorti Капля Лимон 500МЛ"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 7"

    "Мыло туалетное Банное 100Г 486785"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 8"

    "Отбеливатель порошок Аист БОС-плюс 600Г"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 9"

    "Порошок стиральный автомат Laima Professional для всех типов тканей 15КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Мочалка банная двусторонняя люфа 110х90ММ флоупак ООО "Ланвар Мезо" Россия"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 11"

    "Шампунь Чистая линия Крапива 250МЛ 2298/21130518"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 12"

    "Средство для мытья посуды универсальное Прогресс 5000МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Перчатки защитные рабочие Комус 689289 хлопчатобумажные ПВХ покрытие бело-синие класс вязки 10 10ПАР ГОСТ Р 12.4.246-2008"

    Кол-во: 3.000

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