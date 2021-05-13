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Наименование закупки
Закупка табличек, бирок столбиков опознавательных для Нижегородского филиала по ЗнП 1109
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
11.05.2021 16:40
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
Почтовый адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Контактный телефон
(831) 439-73-25
Факс
+7 8342 23-08-28
Адрес электронной почты
Roman.Suslov@volga.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Суслов Роман Николаевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка табличек, бирок столбиков опознавательных для Нижегородского филиала по ЗнП 1109
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.05.2021 09:00 GMT +313.05.2021 09:0013.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196221Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка табличек, бирок столбиков опознавательных для Нижегородского филиала по ЗнП 1109
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Н.Новгород, ул. Федосеенко 43, Борисов Илья Анатольевич (920)-024-9436 I.Borisov@volga.rt.ru Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата и доставка в соответствии с типовыми условиями договора (во вложении). Заключение договора планируется до 20.05.2021. Обязательным условием для заключения договора будет являться возможность работы контрагента по электронному документообороту. В стоимость должна быть включена доставка до места поставки.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Кол-во: 500.000
Кол-во: 600.000
Кол-во: 2000.000
Кол-во: 700.000
Кол-во: 700.000
Кол-во: 700.000
Кол-во: 500.000
Кол-во: 500.000
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