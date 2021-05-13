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    Главная / Торги / Закупка табличек, бирок столбиков опознавательных для Нижегородского филиала по ЗнП 1109

    Закупка табличек, бирок столбиков опознавательных для Нижегородского филиала по ЗнП 1109

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 09:0013.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196221Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196221

    Наименование закупки

    Закупка табличек, бирок столбиков опознавательных для Нижегородского филиала по ЗнП 1109

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 16:40

    Документация процедуры

    Типовой_договор_для_МСП.7z

    Тех.задание_на_таблички_и_бирки.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    (831) 439-73-25

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    Roman.Suslov@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Суслов Роман Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка табличек, бирок столбиков опознавательных для Нижегородского филиала по ЗнП 1109

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.05.2021 09:00 GMT +313.05.2021 09:0013.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196221Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка табличек, бирок столбиков опознавательных для Нижегородского филиала по ЗнП 1109

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Н.Новгород, ул. Федосеенко 43, Борисов Илья Анатольевич (920)-024-9436 I.Borisov@volga.rt.ru Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата и доставка в соответствии с типовыми условиями договора (во вложении). Заключение договора планируется до 20.05.2021. Обязательным условием для заключения договора будет являться возможность работы контрагента по электронному документообороту. В стоимость должна быть включена доставка до места поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Табличка информационная 400x300мм металл МТС"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 2"

    "Табличка информационная 400x300мм металл Мегафон"

    Кол-во: 600.000

    "Позиция 3"

    "Табличка информационная 400x300мм металл Вымпелком"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 4"

    "Бирка маркировочная 150x100x1мм Мегафон"

    Кол-во: 700.000

    "Позиция 5"

    "Бирка маркировочная 150x100x1мм Вымпелком"

    Кол-во: 700.000

    "Позиция 6"

    "Бирка маркировочная 150x100x1мм МТС"

    Кол-во: 700.000

    "Позиция 7"

    "Табличка информационная 400x300мм металл"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 8"

    "Столбик опознавательный для информационных табличек 2.5м"

    Кол-во: 500.000

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