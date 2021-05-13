Закупка табличек, бирок столбиков опознавательных для Нижегородского филиала по ЗнП 1109

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата и доставка в соответствии с типовыми условиями договора (во вложении). Заключение договора планируется до 20.05.2021. Обязательным условием для заключения договора будет являться возможность работы контрагента по электронному документообороту. В стоимость должна быть включена доставка до места поставки.