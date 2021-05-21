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    Главная / Торги / Поставка сантехнических МТР для Чаяндинского НГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021г.

    Поставка сантехнических МТР для Чаяндинского НГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 14:0021.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196220Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196220

    Наименование закупки

    Поставка сантехнических МТР для Чаяндинского НГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 07:33

    Документация процедуры

    Контактная_информация.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-87-84

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    zybarev.en@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зыбарев Евгений Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сантехнических МТР для Чаяндинского НГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.05.2021 14:00 GMT +321.05.2021 14:0021.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196220Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сантехнических МТР для Чаяндинского НГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021г.

    Начальная цена

    117 147,90

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саха /Якутия/ Республика, 678158, Республика Саха (Якутия), Ленский район, посёлок Пеледуй, ул. Пристанская 7 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    ТМЦ должны быть новыми, ранее не использованными. Сумма Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, включая расходы по доставке ТМЦ Покупателю; стоимость средств пакетирования и тары, используемых при поставке ТМЦ Покупателю; все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством. Оплата ТМЦ, поставленных Поставщиком Покупателю по Договору, осуществляется в следующем порядке: Покупатель производит оплату по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 15 рабочих дней со дня подписания Покупателем УПД или товарных накладных (форма ТОРГ-12) при условии предоставления оригиналов счетов-фактур. Доставка до склада заказчика должна быть включена в стоимость МТР. Обязательное условие: в ответ на данный ценовой запрос приложить коммерческое предложение с полным наименованием и ценой предлагаемой к поставке продукции с указанием прогнозных сроков поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба полипропиленовая HP-TREND PP-R 20ММ Heisskraft"

    Кол-во: 135.000

    "Позиция 2"

    "Муфта переходная PP 20х25ММ"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 3"

    "Муфта комбинированная PP-R 20ММх3/4" ВР STC"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 4"

    "Отвод 90° PP 20ММ"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 5"

    "Тройник PPR 20ММ серый FV-Plast Чехия"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 6"

    "Отвод 45° PPR 20ММ белый Valtec VTp.759"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 7"

    "Муфта PP-R 20ММ белая РосТурПласт 10595"

    Кол-во: 72.000

    "Позиция 8"

    "Держатель трубы VT.KP.F020 20ММ пластиковый с фиксатором"

    Кол-во: 360.000

    "Позиция 9"

    "Труба канализационная Ostendorf РР 50ММ 2000ММ"

    Кол-во: 108.000

    "Позиция 10"

    "Отвод PP 50х87ММ"

    Кол-во: 72.000

    "Позиция 11"

    "Тройник PP 50х50х87ММ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 12"

    "Муфта ремонтная PP 50ММ"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 13"

    "Муфта гибкая PP 50ММ для внутренней канализации Polytron Comfort"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 14"

    "Шланг наливной Tuboflex 3М"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 15"

    "Кран шаровой запорный DN20 PN2.5МПА PP-R ручной (рычаг) под пайку белый Valtec VTp.743.0.020 ГОСТ 21345-2005"

    Кол-во: 60.000

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