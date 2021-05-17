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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка мебели для Ямальской ВЧ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
11.05.2021 16:23
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
Почтовый адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Контактный телефон
+7 82146 2-95-97
Факс
+7 495 719-59-10
Адрес электронной почты
o.samylkina@yavch.gazbez.ru
Ф.И.О. контактного лица
Самылкина Оксана Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мебели для Ямальской ВЧ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
17.05.2021 09:00 GMT +317.05.2021 09:0017.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196219Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мебели для Ямальской ВЧ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Коми Республика, РФ, Республика Коми, г. Ухта, до транспортной компанииРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в адрес грузополучателя Филиал Ямальская ВЧ ООО «Газпром газобезопасность»: РФ, Республика Коми, г.Ухта, до транспортной компании. Стоимость доставки включена в стоимость Товара. Поставщик обязуется поставить товар Покупателю до 31.08.2021г. Оплату Товара Покупатель осуществляет по факту поставки на основании товарной накладной Поставщика в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты подписания товарной накладной, при наличии выставленного Поставщиком счёта-фактуры.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпром газобезопасность
Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Кол-во: 20.000
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