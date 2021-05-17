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    Главная / Торги / Поставка электротехнической продукции для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Поставка электротехнической продукции для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 00:0017.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196218Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196218

    Наименование закупки

    Поставка электротехнической продукции для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 16:35

    Документация процедуры

    ТЗ_светильники.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 817-08-23

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    chudnov@gtm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чуднов Игорь Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Липецкая область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электротехнической продукции для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.05.2021 00:00 GMT +317.05.2021 00:0017.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196218Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электротехнической продукции для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Начальная цена

    909 642,64

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Липецкая область, Филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» «Управление материально-технического снабжения и комплектации» (УМТС и К), Фактический адрес: Почтовый адрес: 398902, Российская Федерация, г. Липецк, ул. Юношеская, д. 52Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем поставки продукции. В случае, если контрагент относится к СМиСП: Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца поставки. Доставка и разгрузка продукции осуществляется поставщиком и входит в стоимость МТР.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Светильник потолочный Люксформ С1 KL-4 Е14 55х65ММ RAL 9010 3ШТ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 2"

    "Светильник бра настенное KL-6 W1 1х15ВТ 220В Е14 360х250ММ RAL 9010 1ШТ хромированный РПК Люксформ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 3"

    "Светильник люстра потолочная KL-6 подвес Р3 2х15ВТ 220В Е14 160х300ММ белый 2ШТ хромированный РПК Люксформ Россия"

    Кол-во: 32.000

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