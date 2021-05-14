Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка сигнализаторов уровня ультразвуковых для объекта "Обустройство сеноман-аптских залежей Бованенского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Поставка сигнализаторов уровня ультразвуковых для объекта "Обустройство сеноман-аптских залежей Бованенского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 13:0014.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196217Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196217

    Наименование закупки

    Поставка сигнализаторов уровня ультразвуковых для объекта "Обустройство сеноман-аптских залежей Бованенского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 16:20

    Документация процедуры

    1100179340000010_ОЛ.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    (812) 613-02-43

    Факс

    Адрес электронной почты

    Dtimofeev@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тимофеев Дмитрий Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сигнализаторов уровня ультразвуковых для объекта "Обустройство сеноман-аптских залежей Бованенского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.05.2021 13:00 GMT +314.05.2021 13:0014.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196217Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сигнализаторов уровня ультразвуковых для объекта "Обустройство сеноман-аптских залежей Бованенского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, Ст. Обская Северной ж.д. АО Ямало-Ненецкий, г Лабытнанги, мкр Обской, ш. Ханмейское, д. 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней с момента получения комплекта документов о совершенной отгрузке Продукции до адреса Покупателя

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сигнализатор уровня ультразвуковой UTS-67-0600-F50-C1-B41-L-I-O-LS1 Ответный фланец 50-40-11-1-B-Ст.09Г2С-III ГОСТ 33259-2015, Уплотнительная прокладка А-50-40ПОН-ГОСТ 15180-86, Комплект крепежа из стали 09Г2С, Табличка из нержавеющей стали с указанием позиции [LA 160-10] АТЛМ.407730.003ТУ-2008 4200.140.Р.01.ДКС2-ГП3.3.160.АТ.ОЛ1/916176"

    Кол-во: 6.000

    Позвонить