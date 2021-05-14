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Наименование закупки
Поставка сигнализаторов уровня ультразвуковых для объекта "Обустройство сеноман-аптских залежей Бованенского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
11.05.2021 16:01
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Почтовый адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Контактный телефон
(812) 613-02-43
Факс
Адрес электронной почты
Dtimofeev@komplekt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тимофеев Дмитрий Михайлович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сигнализаторов уровня ультразвуковых для объекта "Обустройство сеноман-аптских залежей Бованенского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.05.2021 13:00 GMT +314.05.2021 13:0014.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196210Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сигнализаторов уровня ультразвуковых для объекта "Обустройство сеноман-аптских залежей Бованенского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ст. Обская Северной ж.д. АО Ямало-Ненецкий, г Лабытнанги, мкр Обской, ш. Ханмейское, д. 10Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 15 рабочих дней с момента получения комплекта документов о совершенной отгрузке Продукции до адреса Покупателя
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Кол-во: 6.000
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