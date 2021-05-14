www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Видеорегистратор персональный носимый
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
11.05.2021 15:35
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603134, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Костина, 2
Почтовый адрес
603089, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Высоковский проезд, 22, офис 401
Контактный телефон
+7 909 289-07-09
Факс
+7 831 228-05-78
Адрес электронной почты
cogm-nnov@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дьяков Николай Петрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Видеорегистратор персональный носимый
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.05.2021 00:00 GMT +314.05.2021 00:0014.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196203Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Видеорегистратор персональный носимый
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 603089, г. Нижний Новгород, Высоковский проезд, 22 , оф.401Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поставки товара, и получения Покупателем оригинала счета, счета - фактуры, товарной накладной, оформленных надлежащим образом. Авансирование настоящим договором не предусмотрено.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГКУ НО "Центр охраны животного мира"
Все закупки и тендеры ГКУ НО "Центр охраны животного мира"
Адрес местонахождения
603134, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Костина, 2
603089, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Высоковский проезд, 22, офис 401
Кол-во: 17.000
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