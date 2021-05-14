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    Главная / Торги / Видеорегистратор персональный носимый

    Видеорегистратор персональный носимый

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 00:0014.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196203Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196203

    Наименование закупки

    Видеорегистратор персональный носимый

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 15:35

    Документация процедуры

    Тех.задание_видеорегистратор.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное казенное учреждение Нижегородской области "Центр охраны животного мира и водных биологических ресурсов"
    Все закупки и тендеры ГКУ НО "Центр охраны животного мира"

    Юридический адрес

    603134, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Костина, 2

    Почтовый адрес

    603089, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Высоковский проезд, 22, офис 401

    Контактный телефон

    +7 909 289-07-09

    Факс

    +7 831 228-05-78

    Адрес электронной почты

    cogm-nnov@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дьяков Николай Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Видеорегистратор персональный носимый

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.05.2021 00:00 GMT +314.05.2021 00:0014.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196203Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Видеорегистратор персональный носимый

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603089, г. Нижний Новгород, Высоковский проезд, 22 , оф.401Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поставки товара, и получения Покупателем оригинала счета, счета - фактуры, товарной накладной, оформленных надлежащим образом. Авансирование настоящим договором не предусмотрено.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГКУ НО "Центр охраны животного мира"
    Все закупки и тендеры ГКУ НО "Центр охраны животного мира"

    Адрес местонахождения

    603134, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Костина, 2

    603089, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Высоковский проезд, 22, офис 401

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Видеорегистратор персональный BodyEye BC-102 0.169КГ 59.8х88.3х34.4ММ 140ГРАД 2688x1512, 2560x1440, 1920x1080 5-30К/СЕК H.264/H.265 Wi-Fi IP67"

    Кол-во: 17.000

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    Прием заявок:
    11.12.2018 02:00(GMT+03:00)
    39 237
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
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