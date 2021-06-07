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    Главная / Торги / Поставка оборудования для кондиционирования, запасных частей и комплектующих для систем кондиционирования

    Поставка оборудования для кондиционирования, запасных частей и комплектующих для систем кондиционирования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.06.2021 15:0007.06.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196202Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196202

    Наименование закупки

    Поставка оборудования для кондиционирования, запасных частей и комплектующих для систем кондиционирования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 16:52

    Документация процедуры

    4.2___ТФ_договора_на_поставку_с_интернет_магазином.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО

    Юридический адрес

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    Почтовый адрес

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Контактный телефон

    +7 495 436-22-73

    Факс

    Адрес электронной почты

    Artem.Yazykov@vnukovo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Языков Артем Максимович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка оборудования для кондиционирования, запасных частей и комплектующих для систем кондиционирования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.06.2021 15:00 GMT +307.06.2021 15:0007.06.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196202Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования для кондиционирования, запасных частей и комплектующих для систем кондиционирования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Заводское шоссе, дом 9, стр. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата Товара осуществляется Покупателем в течение 15 рабочих дней в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.09.2019 № 1205, в случае если контрагент является субъект малого и среднего предпринимательства, в иных случаях срок оплаты указывается не менее 30 календарных дней, по факту поставки партии Товара на склад на основании надлежаще оформленного счета на оплату и подписанной Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (далее по тексту УПД);

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Наименование заказчика

    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Наименование заказчика

    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Наименование заказчика

    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сплит-система настенная Energolux SAS07LN1-A/SAU07LN1-А 2.2/2.05КВТ 69.8х25.5х19/60х50х23.2см 20м2"

    Кол-во: 22.000

    "Позиция 2"

    "Сплит-система настенная Dahatsu DA-18H 5.8/5.4КВТ 90х31х22/80х54х31см 53м2"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Сплит-система настенная Dahatsu DA-09H 2.8/2.65КВТ 66х25х42см 28м2"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Сплит-система настенная Energolux SAS12LN1-A/SAU12LN1-A 3.7/3.52КВТ 25х77х20/55х70х25см 35м2"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Сплит-система настенная MDV MDSAF-18HRN1/MDOAF-18H 5.57/5.28КВТ 30х95х21/55х77х30см 53м2"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Сплит-система кассетная Dahatsu DH-18CS 6.7/5.6КВТ 84х84х29/62х92х40см 56м2"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Сплит-система настенная Dahatsu DA-18T 5.5/5.2КВТ 28х90х20/56х76х28см 55м2"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Сплит-система настенная Dantex RK-12SEG/RK-12SEGE 3.4/3.25КВТ 81.9х25.4х18.5/78.2х54х2см 35м2"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Сплит-система настенная Dantex RK-07SEGE 2110/2051ВТ 72х43х31см 12-22/12-25м2"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Сплит-система настенная Energolux SAS12B2-A/SAU12B 3.65/3.5КВТ 50х71х24/37х87х28.2см 35м2"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 11"

    "Сплит-система настенная Toshiba RAS-09U2KHS/RAS-09U2AHS-EE 2.8/2.6КВТ 28.5х71.5х19.4/55х70х27см 25м2"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Сплит-система настенная Hisense AS-10UR4SYDTDI7 5.6/3.8КВТ 78х27х20см 28м2"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 13"

    "Кондиционер кассетный Dahatsu DH-CS12A 3.9/3.6КВТ 61x26x61/72x52x25см 35м2"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 14"

    "Сплит-система настенная Energolux SAS09B2-A/SAU09B 2.8/2.7КВТ 50х71х24/35.5х77х27.2см 25м2"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 15"

    "Сплит-система настенная Funai RACI-SN35HP.D03 3.85/3.55КВТ 79х25.5х20см 35м2"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Завеса тепловая Ballu BHC-CE-3L 2.5КВТ 21х46х13см металл"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 17"

    "Сплит-система наружный блок MDV MDSF-18HN1 5.6/5.3КВТ 76х59х28см 52м2"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Сплит-система внутренний блок MDV MDSF-18HRN1 5.6/5.3КВТ 94х27х20см 52м2"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Завеса тепловая Kalashnikov KVC-D10E18-31 4.5КВТ 30.4х112.0х34.1см металл"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Конвектор электрический Ballu BEC/EZER-1000 Enzo 1КВТ 40х46х11.3см металл"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Сплит-система настенная Hisense AS-13UR4SYDTV 3.8/3.75КВТ 27х78х20.2см 40м2"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Кондиционер кассетный Energolux SAC36C3-A/SAU36U3-A 11.7/10.6КВТ 80.5х97х36.8/25х83.5х83.5см 106м2"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 23"

    "Увлажнитель воздуха неразборный Cylindre BLOT2COOH2"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 24"

    "Сплит-система напольно-подпотолочная Fujitsu ABYG36LRTE/AOYG36LETL 3.02/2.93КВТ 24х166х70/см 94м2"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "Плата inverter PCB ASSY PC1135-1(В)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 26"

    "Кабель Daikin X401A L1-2-3B 5014857"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 27"

    "Кабель д/кондиционера X20A X4A 5014860"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 28"

    "Кабель д/кондиционера X16A X4A 5014865"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 29"

    "Кабель д/кондиционера 5014866"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 30"

    "Кабель д/кондиционера L1B 5014869"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 31"

    "Кабель д/кондиционера L2B 5014870"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 32"

    "Кабель д/кондиционера L3B 5014871"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 33"

    "Кабель д/кондиционера X41A X3A 5014874"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 34"

    "Кабель д/кондиционера X5A X5A 5014877"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 35"

    "Кабель д/кондиционера 5014878"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 36"

    "Компрессор Daikin 5001390 JT100G-VDL"

    Кол-во: 2.000

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