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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка комплектующих для проектора
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
11.05.2021 15:44
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41
Почтовый адрес
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41
Контактный телефон
+7 843 264-58-02
Факс
Адрес электронной почты
m-vafin@tattg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вафин Марат Наилевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплектующих для проектора
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.05.2021 13:30 GMT +314.05.2021 13:3014.05.2021 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196199Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплектующих для проектора
Начальная цена
54 250,02
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Татарстан Республика, РФ, РТ, г.Казань, ул. Шуртыгина 15А (заезд с ул.Седова), ООО "Газпром трансгаз Казань", склад №1. Номера телефонов для оформления пропуска на въезд: 8(843)288-23-38, 288-23-96, 288-23-16, 288-23-30.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата согласно п.6.1 проекта договора. Стоимость доставки включена в стоимость МТР, поставка всего объема в кратчайшие сроки силами Поставщика за счет Поставщика на склад Покупателя в г.Казани.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Казань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Казань"
Адрес местонахождения
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Казань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Казань"
Адрес местонахождения
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
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