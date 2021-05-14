Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка комплектующих для проектора

    Поставка комплектующих для проектора

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 13:3014.05.2021 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196199Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196199

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих для проектора

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 15:44

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ЭТП_ГПБ__ТН_УПД__ТИПОВОЙ_МТР_13.12.2019.doc

    Карта_партнера_ООО_Газпром_трансгаз_Казань.pdf

    КАРТА_ПАРТНЕРА_типовая_форма_11.11.16.doc

    Перечень_сведений__документов_необходимых_для_предоставления_в_ОЭБ__2.doc

    Спецификация_21.04.2021.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Казань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Юридический адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Почтовый адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Контактный телефон

    +7 843 264-58-02

    Факс

    Адрес электронной почты

    m-vafin@tattg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вафин Марат Наилевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплектующих для проектора

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.05.2021 13:30 GMT +314.05.2021 13:3014.05.2021 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196199Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих для проектора

    Начальная цена

    54 250,02

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, РФ, РТ, г.Казань, ул. Шуртыгина 15А (заезд с ул.Седова), ООО "Газпром трансгаз Казань", склад №1. Номера телефонов для оформления пропуска на въезд: 8(843)288-23-38, 288-23-96, 288-23-16, 288-23-30.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата согласно п.6.1 проекта договора. Стоимость доставки включена в стоимость МТР, поставка всего объема в кратчайшие сроки силами Поставщика за счет Поставщика на склад Покупателя в г.Казани.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Казань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Казань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Экран для проектора рулонный Cactus MotoExpert CS-PSME-220X165-WT настенно-потолочный 220х213СМ 4:3 белый"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Кабель интерфейсный Gembird CC-HDMI4-20M v1.4 HDMI 20М черный позолоченные разъемы 1218826"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Кронштейн для пректора наклонный Cactus CS-VM-PREC01-WT настенный и потолочный 23КГ белый 1793032"

    Кол-во: 3.000

    Позвонить