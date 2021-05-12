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    Главная / Торги / Закупка кабеля для Кировского филиала, 937.

    Закупка кабеля для Кировского филиала, 937.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2021 23:0012.05.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196194Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196194

    Наименование закупки

    Закупка кабеля для Кировского филиала, 937.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 16:42

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 8342 23-42-00

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    E.D.LAZAREVA@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лазарева Елена Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Кировская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка кабеля для Кировского филиала, 937.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.05.2021 23:00 GMT +312.05.2021 23:0012.05.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196194Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка кабеля для Кировского филиала, 937.

    Начальная цена

    23 889,10

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Кировская область, г. Киров, ул. Монтажников, д. 1АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по счету в течение 7 календарных дней с даты поставки товара и подписания ТТН. Цена доставки включена в стоимость товара. Выставление документов по ЭДО. Заключение договора не предусмотрено.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель силовой АВВГ 2x2.5 (2 жилы 2.5мм2)"

    Кол-во: 0.050

    "Позиция 2"

    "Кабель силовой АВВГп 3x2.5 (3 жилы 2.5мм2) ож -0,66"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 3"

    "Провод силовой ПВ-1 1x4 (1 жила 4мм2) жёлто-зеленый"

    Кол-во: 0.020

    "Позиция 4"

    "Провод силовой ПВ-3 1х1,5 (1 жила медь 1.5мм2) желто-зеленый"

    Кол-во: 0.070

    "Позиция 5"

    "Провод силовой ПВС 4x2,5 (4 жилы 2.5мм2)"

    Кол-во: 0.150

    "Позиция 6"

    "Провод силовой ПВ-1 1x10 (1 жила 10мм2)"

    Кол-во: 0.030

    "Позиция 7"

    "Провод силовой ПВ-1 1x16 (1 жила 16мм2)"

    Кол-во: 0.030

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