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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Приобретение уборочного инвентаря
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
11.05.2021 15:02
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
Почтовый адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Контактный телефон
+7 8622 26-20-08
Факс
+7 8512 23-03-77
Адрес электронной почты
tshiriy@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Трифонова Татьяна Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение уборочного инвентаря
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.05.2021 00:00 GMT +314.05.2021 00:0014.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196193Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение уборочного инвентаря
Начальная цена
341 109,90
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, Краснодарский край , г.Сочи мкрн.Советквадже ОЦ "Санаторий "Юг"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В течение 15 рабочих дней с момента подписания обеими сторонами товарной накладной Торг-12.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Астрахань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"
Адрес местонахождения
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Кол-во: 130.000
Кол-во: 130.000
Кол-во: 130.000
Кол-во: 110.000
Кол-во: 410.000
Кол-во: 450.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 130.000
Кол-во: 310.000
Кол-во: 221.000
Кол-во: 45.000
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Кол-во: 3.000
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