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    Главная / Торги / Поставка электротоваров для нужд филиала Надымэлектрогаз

    Поставка электротоваров для нужд филиала Надымэлектрогаз

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196190Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196190

    Наименование закупки

    Поставка электротоваров для нужд филиала Надымэлектрогаз

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 15:16

    Документация процедуры

    Техническое_задание.DOC

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром электрогаз"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром электрогаз"

    Юридический адрес

    117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3

    Почтовый адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, 25А

    Контактный телефон

    +7 499 580-42-89

    Факс

    +7 799 58-04220

    Адрес электронной почты

    o.noskov@elektrogaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Носков Олег Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электротоваров для нужд филиала Надымэлектрогаз

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.05.2021 10:00 GMT +314.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196190Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электротоваров для нужд филиала Надымэлектрогаз

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. 8-й проездРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты поставки продукции. В случае, если контрагент относится к СМиСП: Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Расходы по доставке должны быть включены в стоимость товара. Доставка не более 14 (четырнадцати) календарных дней с даты подписания Договора, осуществляется силами поставщика в адрес покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром электрогаз"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром электрогаз"

    Адрес местонахождения

    117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3

    117418, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, 25А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лампа светодиодная LED Эра T8-9w-865-G13 двухцокольная G13 трубка 600ММ Б0019929"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 2"

    "Батарейка щелочная Космос AAA LR03 2ШТ блистер"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 3"

    "Батарейка щелочная Duracell Basic AA LR6 12ШТ 208059"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 4"

    "Батарейка солевая Космос R20 1.5В блистер KOCR202BL 2ШТ"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 5"

    "Батарейка щелочная Energizer E95 LR20 1.5В 6ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Батарейка щелочная GP Super 6LR61 9В 550мА-ч"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Батарейка солевая Varta Superlife 3R12 4.5В"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Аккумулятор Leoch DJW12-0.8 800мАч 12В для электрокардиографа Геолинк ЭКЗТ-12-01"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 9"

    "Аккумулятор Panasonic Eneloop AA 1.2В 1.9А·Ч 4ШТ BK-3MCCE/4BE"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 10"

    "Аккумулятор GP 2700 Ni-MH AA (316/HR6) 2.7А·Ч 2ШТ блистер"

    Кол-во: 8.000

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