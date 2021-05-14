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    Главная / Торги / Поставка инструмента для нужд филиала "Надымэлектрогаз".

    Поставка инструмента для нужд филиала "Надымэлектрогаз".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196188Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196188

    Наименование закупки

    Поставка инструмента для нужд филиала "Надымэлектрогаз".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 14:59

    Документация процедуры

    Техническое_задание.DOC

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром электрогаз"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром электрогаз"

    Юридический адрес

    117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3

    Почтовый адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, 25А

    Контактный телефон

    +7 499 580-42-89

    Факс

    +7 799 58-04220

    Адрес электронной почты

    o.noskov@elektrogaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Носков Олег Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка инструмента для нужд филиала "Надымэлектрогаз".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.05.2021 10:00 GMT +314.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196188Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструмента для нужд филиала "Надымэлектрогаз".

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. 8-й проездРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты поставки продукции. В случае, если контрагент относится к СМиСП: Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Расходы по доставке должны быть включены в стоимость товара. Доставка не более 14 (четырнадцати) календарных дней с даты подписания Договора, осуществляется силами поставщика в адрес покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром электрогаз"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром электрогаз"

    Адрес местонахождения

    117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3

    117418, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, 25А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лента алюминиевая скотч Folsen 50ММх25М 63МКМ 074252"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 2"

    "Рулетка измерительная Зубр Комфорт 5М 19ММ двухкомпонентный корпус/лента сталь"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Круг отрезной 125х1.0х22.2ММ Hilti"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 4"

    "Электрод сварочный ОК 46.00 3ММ ГОСТ 9466, ГОСТ 9467 ESAB-СВЭЛ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Жидкость для разморозки ВД-40 200 мл"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 6"

    "Ножницы по металлу левые, фигурный рез 190ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 7"

    "Ножницы по металлу прямые Kraftool GRAND 260ММ сталь СrMo двухкомпонентная рукоятка 2324-S_z02"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 8"

    "Маркер перманентный водостойкий Edding 750 круглый алюминий 2-4ММ белый"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Линейка 100СМ металл"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 10"

    "Ключ накидной 13х17ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 11"

    "Бита Bosch PH2 25ММ 1/4 (тип С) 2ШТ сталь S2"

    Кол-во: 20.000

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