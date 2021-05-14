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Наименование закупки
ТО и ТР Экскаватор DOOSAN DX340 LCA 2013г
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
11.05.2021 14:31
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
690003, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Г ВЛАДИВОСТОК, УЛ СТАНЮКОВИЧА, ДОМ 13, КАБИНЕТ 42
Почтовый адрес
690003, Приморский край, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 13, каб. 42
Контактный телефон
+7 4234 23-16-29
Факс
--
Адрес электронной почты
Almazstk4@inmessage.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прокопов Денис Олегович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ТО и ТР Экскаватор DOOSAN DX340 LCA 2013г
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.05.2021 12:00 GMT +314.05.2021 12:0014.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196181Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТО и ТР Экскаватор DOOSAN DX340 LCA 2013г
Начальная цена
168 720,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Приморский край, Приморский край г Уссурийск с Новоникольск ул Советская 152аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
после выставления счета
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "АЛМАЗ"
Все закупки и тендеры ООО "АЛМАЗ"
Адрес местонахождения
690003, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Г ВЛАДИВОСТОК, УЛ СТАНЮКОВИЧА, ДОМ 13, КАБИНЕТ 42
690003, Приморский край, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 13, каб. 42
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
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