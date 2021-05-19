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    Главная / Торги / Хозяйственные и канцелярские товары для Поликлиники №3 (май)

    Хозяйственные и канцелярские товары для Поликлиники №3 (май)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 08:0019.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196177Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196177

    Наименование закупки

    Хозяйственные и канцелярские товары для Поликлиники №3 (май)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 10:42

    Документация процедуры

    Договор_669_ХО_СПб__21_от_24.06.2021.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Медицинское частное учреждение Отраслевой клинико-диагностический центр ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ОКДЦ ПАО Газпром

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Контактный телефон

    +7 812 609-48-70

    Факс

    +7 495 719-52-22

    Адрес электронной почты

    KRASOLGV@medgaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Красникова Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Хозяйственные и канцелярские товары для Поликлиники №3 (май)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.05.2021 08:00 GMT +319.05.2021 08:0019.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196177Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Хозяйственные и канцелярские товары для Поликлиники №3 (май)

    Начальная цена

    49 164,52

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Г. Санкт-Петербург пл. Победы, д. 2, лит. АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится Покупателем после поставки Товара в размере 100 % общей стоимости Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного Поставщиком счета в течение пятнадцати банковских дней после его получения. Товар может поставляться несколькими партиями. Дата поставки каждой партии Товара согласуется Сторонами не менее чем за три рабочих дня до планируемой даты поставки. Датой поставки считается дата подписания Сторонами товарной накладной.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ОКДЦ ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ОКДЦ ПАО Газпром

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Наименование заказчика

    ОКДЦ ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ОКДЦ ПАО Газпром

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ложка чайная Attribute City tea spoon нержавеющая сталь 130ММ 3ШТ ACC 233"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Крышка с клапаном для СВЧ Polar 258ММ пластик прозрачный РТ9121"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Обувница СпецМеб ET Лоток для обуви 430х39х35ММ полипропилен черный LT0301"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Вешалка-плечики с выемками и перекладиной Attache клен натуральный 48-50 445ММ 8ШТ Китай"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Контейнер Кристалл 18Л 40х33.5х17СМ полипропилен прозрачный с крышкой Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Контейнер универсальный Кристалл 9Л 40х33.5х8.5СМ полипропилен 267312"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Бейдж горизонтальный Durable для карточек 90х60ММ металлический зажим 5ШТ 107610"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Батарейка щелочная Duracell Basic LR20 D 1.5В 2ШТ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 9"

    "Термометр для холодильных камер ТС-7-М1 исп.6 -30... +30ГРАД ЦЕЛЬС 150ММ Стеклоприбор Украина"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 10"

    "Краска штемпельная на водной основе с содержанием спирта Noris 196C черная 50МЛ Германия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Короб архивный с вырубным замком Attache Economy 320х75х240ММ гофрокартон бурый 75ММ 750ЛИСТ 5ШТ Россия"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 12"

    "Короб архивный на 2 резинках Attache А4 гофрокартон белый 75ММ складной 131302"

    Кол-во: 50.000

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    1
    Регион:
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