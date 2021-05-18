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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для ремонта вагонов-цистерн по перевозке нефтепродуктов для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс"

    Поставка запасных частей для ремонта вагонов-цистерн по перевозке нефтепродуктов для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 00:0018.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196170Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196170

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для ремонта вагонов-цистерн по перевозке нефтепродуктов для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 10:18

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 499 580-05-98

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    rna@gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рассказов Николай Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей для ремонта вагонов-цистерн по перевозке нефтепродуктов для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.05.2021 00:00 GMT +318.05.2021 00:0018.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196170Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для ремонта вагонов-цистерн по перевозке нефтепродуктов для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс"

    Начальная цена

    414 036,24

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, Сургутский филиал ООО «Газпромтранс» 628418, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Островского, 16. Реквизиты отгрузки: Сургутский р-н ст. Промышленная, пос. СолнечныйРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель осуществляет оплату по настоящему Договору в течение 30 (тридцати) рабочих дней, либо не более 15 (пятнадцати) рабочих дней, если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства, с момента подписания Покупателем товарных накладных по форме ТОРГ-12

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Наименование заказчика

    ООО "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Болт откидной для ремонта вагон-цистерн 77ММ с гайкой запорного устройства крышки люка ГОСТ 25570-82"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 2"

    "Болт откидной для ремонта вагон-цистерн 155ММ 09Г2С с гайкой запорного устройства крышки люка ТУ 24.05.01.082-2000"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 3"

    "Пояс крепления котла 15-1547 для ремонта вагон-цистерн по перевозке нефтепродуктов"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Винт нажимной с рукояткой 1443.01.115 ГОСТ 13431-68"

    Кол-во: 30.000

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