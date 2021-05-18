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Наименование закупки
Поставка запасных частей для ремонта вагонов-цистерн по перевозке нефтепродуктов для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
12.05.2021 10:18
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 499 580-05-98
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
rna@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рассказов Николай Александрович
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей для ремонта вагонов-цистерн по перевозке нефтепродуктов для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.05.2021 00:00 GMT +318.05.2021 00:0018.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196170Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для ремонта вагонов-цистерн по перевозке нефтепродуктов для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс"
Начальная цена
414 036,24
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, Сургутский филиал ООО «Газпромтранс» 628418, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Островского, 16. Реквизиты отгрузки: Сургутский р-н ст. Промышленная, пос. СолнечныйРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Покупатель осуществляет оплату по настоящему Договору в течение 30 (тридцати) рабочих дней, либо не более 15 (пятнадцати) рабочих дней, если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства, с момента подписания Покупателем товарных накладных по форме ТОРГ-12
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпромтранс"
Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Наименование заказчика
ООО "Газпромтранс"
Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 30.000
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