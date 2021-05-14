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    Главная / Торги / Приобретение мебельного сейфа для нужд ООО "Газпром флот"

    Приобретение мебельного сейфа для нужд ООО "Газпром флот"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 09:3014.05.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196160Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196160

    Наименование закупки

    Приобретение мебельного сейфа для нужд ООО "Газпром флот"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 13:52

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-62

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    zakharova@gazflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зазарова Галина Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение мебельного сейфа для нужд ООО "Газпром флот"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.05.2021 09:30 GMT +314.05.2021 09:3014.05.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196160Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение мебельного сейфа для нужд ООО "Газпром флот"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Московский проспект 139 кор.1, стр. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата 100%, доставка за счет продавца

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сейф мебельный Cobalt TL-65MЕs-N металл 650х360х435ММ 30КГ электронный коричневый"

    Кол-во: 1.000

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