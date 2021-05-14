Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата по договору в размере 100% в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания сторонами товарной накладной. В стоимость входит доставка. Доставка в течении 14 к/дней с даты подписания договора.