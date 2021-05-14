Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка дверей

    Закупка дверей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196155Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196155

    Наименование закупки

    Закупка дверей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 13:38

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Юридический адрес

    141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,

    Почтовый адрес

    141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б

    Контактный телефон

    +7 977 802-09-29

    Факс

    +7 495 504-29-11

    Адрес электронной почты

    podvislov_ia@gazprom-spacesystems.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Подвислов Игорь Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка дверей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.05.2021 15:00 GMT +314.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196155Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка дверей

    Начальная цена

    269 830,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, 152044,РФ, Ярославская область, Переславский р-н, РПУ Пономаревка промзонаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по договору в размере 100% в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания сторонами товарной накладной. В стоимость входит доставка. Доставка в течении 14 к/дней с даты подписания договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Адрес местонахождения

    141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,

    141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Доводчик дверной механический Krauss 45 4КГ металл коричневый"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Дверь входная Krauss Krauss 45 металл/стеклопакет 24ММ (4-16-4И) шоколадно-коричневый RAL 8017 1120х2090ММ правая/левая одностворчатая фурнитура ESSE, ручка"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Дверь входная Krauss Krauss 45 металл/стеклопакет 24ММ (4-16-4И) шоколадно-коричневый RAL 8017 1760х2090ММ правая/левая одностворчатая фурнитура ESSE, ручка-скоба 300ММ"

    Кол-во: 2.000

    Позвонить