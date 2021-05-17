Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Приборы контрольно-измерительные

    Приборы контрольно-измерительные

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 13:0017.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196154Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196154

    Наименование закупки

    Приборы контрольно-измерительные

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 13:45

    Документация процедуры

    Запрос_цен_ЭТП_ГПБ__Овен__.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"

    Юридический адрес

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Контактный телефон

    +7 34145 6-58-43

    Факс

    Адрес электронной почты

    prohorova@vzavod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прохорова Ольга Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приборы контрольно-измерительные

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.05.2021 13:00 GMT +317.05.2021 13:0017.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196154Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приборы контрольно-измерительные

    Начальная цена

    91 710,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Удмуртская Республика, Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, территория АО «Воткинский завод»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка товара осуществляется за счет Поставщика, постоплата

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"

    Адрес местонахождения

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Преобразователь интерфейса АС4-М"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Измеритель регулятор двухканальный 2ТРМ1-Д.У.РР с поверкой в соответствии с описанием типа"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Контроллер ПЛК 200-01-CS с поверкой в соответствии с описанием типа"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Модуль аналогового ввода МВ210-101"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Модуль управления МУ210-501"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Контроллер ПЛК110-220.60.Р-М(М02) с поверкой в соответствии с описанием типа"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Модуль ввода/вывода МВ110-220.32ДН с поверкой в соответствии с описанием типа"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Модуль ввода/вывода МУ110-220.32Р с поверкой в соответствии с описанием типа"

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Ценовой запрос № 263837
    Поставка электроматериалов для Пеледуйской БМТС ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2022 году
    Поставка электроматериалов для Пеледуйской БМТС ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2022 году
    263837
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 08:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить