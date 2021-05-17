На оформлении заказа

Дата предоставления ответа на запрос

Цена договора и требования к обеспечению

Доставка товара осуществляется за счет Поставщика, постоплата

Условия оплаты и доставки

Не указан

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Требования к документации

427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

Заказчики, с которыми заключается договор

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Преобразователь интерфейса АС4-М" Кол-во: 1.000

"Позиция 2" "Измеритель регулятор двухканальный 2ТРМ1-Д.У.РР с поверкой в соответствии с описанием типа" Кол-во: 2.000

"Позиция 3" "Контроллер ПЛК 200-01-CS с поверкой в соответствии с описанием типа" Кол-во: 1.000

"Позиция 4" "Модуль аналогового ввода МВ210-101" Кол-во: 1.000

"Позиция 5" "Модуль управления МУ210-501" Кол-во: 1.000

"Позиция 6" "Контроллер ПЛК110-220.60.Р-М(М02) с поверкой в соответствии с описанием типа" Кол-во: 1.000

"Позиция 7" "Модуль ввода/вывода МВ110-220.32ДН с поверкой в соответствии с описанием типа" Кол-во: 1.000