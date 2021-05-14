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    Главная / Торги / Поставка материалов для КР ГРС-5 г. Ростов

    Поставка материалов для КР ГРС-5 г. Ростов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 12:3014.05.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196152Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196152

    Наименование закупки

    Поставка материалов для КР ГРС-5 г. Ростов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 14:01

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Юридический адрес

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    Почтовый адрес

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Контактный телефон

    +7 861 213-14-92

    Факс

    +7 952 822-10-22

    Адрес электронной почты

    e.snurnikov@tgk.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Снурников Евгений Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Адыгея Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов для КР ГРС-5 г. Ростов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.05.2021 12:30 GMT +314.05.2021 12:3014.05.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196152Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов для КР ГРС-5 г. Ростов

    Начальная цена

    831 377,82

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Адыгея Республика, республика Адыгея, г.Майкоп, ст. Ханская, Майкопская база УМТСиК ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставку продукции осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня исполнения обязательств по Договору. Срок исполнения обязательств по настоящему договору определяется в соответствии с п.1.3. договора. Форма оплаты безналичная. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета покупателя. Доставка осуществляется силами поставщика. Стоимость доставки включена в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Растворитель Уайт-спирит Нефрас-С4-155/200 ГОСТ 3134-78 ЗАО Кетон Россия"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 2"

    "Растворитель Сольвент бутылка 0.8КГ 1000МЛ"

    Кол-во: 50.400

    "Позиция 3"

    "Грунтовка глифталевая ГФ-021 красно-коричневый"

    Кол-во: 75.000

    "Позиция 4"

    "Композиция антикоррозионная органо-силикатная ОС-12-03 30КГ салатовый барабан Россия"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 5"

    "Крест равнопроходной SS316 400-8MM-SS 8ММ Altlok"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Угольник проходной Altlok 290-8MM-SS 8ММ SS316"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Фитинг обжимной DU-8M-SA DK-Lok нержавеющая сталь 316 Проходная муфта. 8ММ НД / Stainless Steel, Union, 8 mm OD/ Stainless Steel, Union, 8 mm OD"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Фитинг обжимной DT-8M-SA DK-Lok нержавеющая сталь 316 Проходной тройник с обжимными соединениями под трубку с наружным диаметром 8ММ/ Stainless Steel, Union Tee, 8 mm OD"

    Кол-во: 10.000

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