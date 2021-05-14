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    Главная / Торги / Поставка полиграфической продукции для ССОиСМИ нужд филиала ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Поставка полиграфической продукции для ССОиСМИ нужд филиала ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 07:0014.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196150Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196150

    Наименование закупки

    Поставка полиграфической продукции для ССОиСМИ нужд филиала ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 13:46

    Документация процедуры

    Техническое_задание_на_поставку_буклетов.doc

    Договор_020_21_Буклеты__Ver.0__проект.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Контактный телефон

    +7 34949 6-60-60

    Факс

    +7 34949 6-65-30

    Адрес электронной почты

    A.Stovba@ygd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стовба Алексей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка полиграфической продукции для ССОиСМИ нужд филиала ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.05.2021 07:00 GMT +314.05.2021 07:0014.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196150Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка полиграфической продукции для ССОиСМИ нужд филиала ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Начальная цена

    998 780,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, Российская Федерация, 629306, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за датой получения Покупателем от Поставщика оригинала счета-фактуры.»(пункт включается в текст Договора, если Поставщик не является субъектом малого и среднего предпринимательства);б) «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом в течение 15 календарных дней с даты подписания Покупателем товарной накладной формы № ТОРГ-12

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стенд роллерный Banner Up Plus Ролл Ап 1200х2060ММ алюминиевый профиль серый с матовой фотопанелью и дизайн макетом Mark Bric"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 2"

    "Баннер пресс-волл Стрейч 4х2.5М печать литая алюминиевый профиль с сумкой/дизайн макет ООО "Рекламно-производственная компания "Ориджин" Россия"

    Кол-во: 1000.000

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