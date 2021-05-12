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Наименование закупки
Тестер кабельных сетей Fluke Networks MS2-100 для тестирования кабеля кабель витая пара/коаксиальный/телефонный
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
11.05.2021 13:15
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А
Почтовый адрес
г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А
Контактный телефон
812
Факс
+7 812 604-08-29
Адрес электронной почты
Galina.Lupulchuk@nw.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лупульчук Галина Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Тестер кабельных сетей Fluke Networks MS2-100 для тестирования кабеля кабель витая пара/коаксиальный/телефонный
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
12.05.2021 15:00 GMT +312.05.2021 15:0012.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196147Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Тестер кабельных сетей Fluke Networks MS2-100 для тестирования кабеля кабель витая пара/коаксиальный/телефонный
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Архангельская область, Архангельская обл,г Архангельск, Ломоносова, д. 162, индекс 163000 Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
постоплата через 10 рабочих дней после полной поставки товара Обмен документами по ЭДО. В счете указать срок поставки и гарантию на оборудование!
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А
г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А
Кол-во: 2.000
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