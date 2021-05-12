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    Главная / Торги / Тестер кабельных сетей Fluke Networks MS2-100 для тестирования кабеля кабель витая пара/коаксиальный/телефонный

    Тестер кабельных сетей Fluke Networks MS2-100 для тестирования кабеля кабель витая пара/коаксиальный/телефонный

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2021 15:0012.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196147Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196147

    Наименование закупки

    Тестер кабельных сетей Fluke Networks MS2-100 для тестирования кабеля кабель витая пара/коаксиальный/телефонный

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 13:15

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    Почтовый адрес

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Контактный телефон

    812

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    Galina.Lupulchuk@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лупульчук Галина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Архангельская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Тестер кабельных сетей Fluke Networks MS2-100 для тестирования кабеля кабель витая пара/коаксиальный/телефонный

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.05.2021 15:00 GMT +312.05.2021 15:0012.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196147Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Тестер кабельных сетей Fluke Networks MS2-100 для тестирования кабеля кабель витая пара/коаксиальный/телефонный

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Архангельская область, Архангельская обл,г Архангельск, Ломоносова, д. 162, индекс 163000 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата через 10 рабочих дней после полной поставки товара Обмен документами по ЭДО. В счете указать срок поставки и гарантию на оборудование!

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тестер кабельных сетей Fluke Networks MS2-100 для тестирования кабеля кабель витая пара/коаксиальный/телефонный"

    Кол-во: 2.000

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