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    Главная / Торги / Поставка плит для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Елшанское УПХГ" КР-2021

    Поставка плит для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Елшанское УПХГ" КР-2021

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 16:0314.05.2021 16:03Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196146Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196146

    Наименование закупки

    Поставка плит для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Елшанское УПХГ" КР-2021

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 14:23

    Документация процедуры

    Типовой_договор_поставки.docx

    Приложение___1_к_Договору_СПЕЦИФИКАЦИЯ.xls

    Приложение___2_к_Договору.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром ПХГ"
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Контактный телефон

    +7 495 817-10-44

    Факс

    +7 495 428-45-46

    Адрес электронной почты

    e.rogatina@umtsik.phg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рогатина Екатерина Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка плит для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Елшанское УПХГ" КР-2021

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.05.2021 16:03 GMT +314.05.2021 16:0314.05.2021 16:03Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196146Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка плит для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Елшанское УПХГ" КР-2021

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, Филиал ООО «Газпром ПХГ» «Елшанское УПХГ» Российская Федерация, 410086, г. Саратов, Сокурский тракт, п/я 3453Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 60 календарных дней (при заключении договора с СМСП - в течение 15 рабочих дней) с момента поставки при условии предоставления Поставщиком первичных документов. Доставка Товара осуществляется силами Поставщика, транспортные расходы считаются включенными в стоимость Договора и дополнительной оплате Покупателем не подлежат.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плита дорожная железобетонная ПДН-14 ГОСТ Р 56600-2015"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 2"

    "Плита дорожная железобетонная ПДН-14 ГОСТ Р 56600-2015"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 3"

    "Плита дорожная железобетонная ПДН-14 ГОСТ Р 56600-2015"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 4"

    "Плита дорожная железобетонная ПДН-14 ГОСТ Р 56600-2015"

    Кол-во: 8.000

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