Поставка плит для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Елшанское УПХГ" КР-2021

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата в течение 60 календарных дней (при заключении договора с СМСП - в течение 15 рабочих дней) с момента поставки при условии предоставления Поставщиком первичных документов. Доставка Товара осуществляется силами Поставщика, транспортные расходы считаются включенными в стоимость Договора и дополнительной оплате Покупателем не подлежат.