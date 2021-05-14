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Наименование закупки
Поставка плит для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Елшанское УПХГ" КР-2021
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
11.05.2021 14:23
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Контактный телефон
+7 495 817-10-44
Факс
+7 495 428-45-46
Адрес электронной почты
e.rogatina@umtsik.phg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рогатина Екатерина Леонидовна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка плит для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Елшанское УПХГ" КР-2021
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.05.2021 16:03 GMT +314.05.2021 16:0314.05.2021 16:03Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196146Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка плит для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Елшанское УПХГ" КР-2021
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Саратовская область, Филиал ООО «Газпром ПХГ» «Елшанское УПХГ» Российская Федерация, 410086, г. Саратов, Сокурский тракт, п/я 3453Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 60 календарных дней (при заключении договора с СМСП - в течение 15 рабочих дней) с момента поставки при условии предоставления Поставщиком первичных документов. Доставка Товара осуществляется силами Поставщика, транспортные расходы считаются включенными в стоимость Договора и дополнительной оплате Покупателем не подлежат.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО Газпром ПХГ
Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Кол-во: 8.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 8.000
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