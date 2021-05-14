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    Главная / Торги / ТО и ТР для автомобиля TOYOTA LAND CRUISER PRADO VIN - JTEBU29J405160983

    ТО и ТР для автомобиля TOYOTA LAND CRUISER PRADO VIN - JTEBU29J405160983

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 12:0014.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196141Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196141

    Наименование закупки

    ТО и ТР для автомобиля TOYOTA LAND CRUISER PRADO VIN - JTEBU29J405160983

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 13:29

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "АЛМАЗ"

    Юридический адрес

    690003, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Г ВЛАДИВОСТОК, УЛ СТАНЮКОВИЧА, ДОМ 13, КАБИНЕТ 42

    Почтовый адрес

    690003, Приморский край, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 13, каб. 42

    Контактный телефон

    +7 4234 23-16-29

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Almazstk4@inmessage.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прокопов Денис Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТО и ТР для автомобиля TOYOTA LAND CRUISER PRADO VIN - JTEBU29J405160983

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.05.2021 12:00 GMT +314.05.2021 12:0014.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196141Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТО и ТР для автомобиля TOYOTA LAND CRUISER PRADO VIN - JTEBU29J405160983

    Начальная цена

    172 109,05

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Приморский край, Приморский край г Уссурийск с Новоникольск ул Советская 152аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    после выстовления счета

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "АЛМАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "АЛМАЗ"

    Адрес местонахождения

    690003, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Г ВЛАДИВОСТОК, УЛ СТАНЮКОВИЧА, ДОМ 13, КАБИНЕТ 42

    690003, Приморский край, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 13, каб. 42

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запасная часть автотранспорта . Щётка стеклоочистителя передняя левая Toyota"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Запасная часть автотранспорта . Щётка стеклоочистителя передняя правая Toyota"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Трос ручного тормоза 46420-60030 Toyota"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Трос ручного тормоза 4643035571 Toyota"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Насос топливный Toyota 23221-66040"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Генератор 27060-17220 Toyota"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Подшипник редуктора на привод задней полуоси NSK.32010 Toyota"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Стойка амортизатора передняя Toyota Land Cruiser Prado 340125 KYB"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Пружина подвески Toyota 48131-33В90"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Ролик натяжной Toyota 13505-50030"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Запасная часть Натяжитель ремня Toyota 166200W101"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Подшипник редуктора на привод задней полуоси NSK.32010 Toyota"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Ролик натяжной Toyota 13503-50011"

    Кол-во: 1.000

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