Условия договора

Адрес поставки

Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, 629757, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, поселок Правохеттинский УПРР Югорского УМТСиК Цена Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе транспортные расходы до склада Покупателя. Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Покупателем товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком счета. Рассчитать логистику >