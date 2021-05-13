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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Материалы для рекультивации карьеров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
11.05.2021 12:42
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15
Почтовый адрес
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15
Контактный телефон
+7 34675 2-47-63
Факс
+7 34995 4-96-16
Адрес электронной почты
vmihalenja@ttg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Михаленя Валерий Васильевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Материалы для рекультивации карьеров
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.05.2021 22:00 GMT +313.05.2021 22:0013.05.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196130Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Материалы для рекультивации карьеров
Начальная цена
998 345,64
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, 629757, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, поселок Правохеттинский УПРР Югорского УМТСиК Цена Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе транспортные расходы до склада Покупателя. Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Покупателем товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком счета. Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Продукция поставляется Покупателю автомобильным транспортом Поставщика в ассортименте, в объемах, сроки, согласно спецификации настоящего договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15
Кол-во: 640.000
Кол-во: 1560.000
Кол-во: 982.200
Кол-во: 218.600
Кол-во: 155.300
Кол-во: 465.900
Кол-во: 192.000
Кол-во: 92.000
Кол-во: 192.000
Кол-во: 11.000
Кол-во: 4.000
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