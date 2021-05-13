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    Главная / Торги / закупка вводно-распределительных шкафов, ЗнП №746, С-Осетинский филиал

    закупка вводно-распределительных шкафов, ЗнП №746, С-Осетинский филиал

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 17:0013.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196129Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196129

    Наименование закупки

    закупка вводно-распределительных шкафов, ЗнП №746, С-Осетинский филиал

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 12:54

    Документация процедуры

    Информация_для_поставщика._Сч_т_поставщика.docx

    ТЗ_к_ЗнП__746_на_АВР_сеть_ДГУ.pdf

    ТЗ_к_ЗнП__746_на_АВР_сеть_сеть.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 991 07-76614

    Факс

    Адрес электронной почты

    Irina.Yartseva@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ярцева Ирина Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Северная Осетия - Алания Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка вводно-распределительных шкафов, ЗнП №746, С-Осетинский филиал

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.05.2021 17:00 GMT +313.05.2021 17:0013.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196129Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка вводно-распределительных шкафов, ЗнП №746, С-Осетинский филиал

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Северная Осетия - Алания Республика, 362013, С-Осетия, г.Владикавказ, ул. Тельмана, 31-а. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчёт 100% после поставки, КП в виде письма вложить в Документацию. Обязательное условие – подписание документов по ЭДО.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф вводно-распределительный CHINT АВР-Б-100-2-1 600x500x200мм металл 380В настенный 100А 2 ввода"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Шкаф вводно-распределительный автоматического ввода резерва ЩАВР 63А B500 x H650 x h220мм"

    Кол-во: 1.000

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