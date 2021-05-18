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    Главная / Торги / Поставка ноутбуков Lenovo

    Поставка ноутбуков Lenovo

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 06:3018.05.2021 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196128Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196128

    Наименование закупки

    Поставка ноутбуков Lenovo

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 12:40

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество ПАО "Газпром" Филиал ПАО "Газпром" "Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром" в г. Самаре
    Все закупки и тендеры Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16

    Почтовый адрес

    443001, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Маяковского, 31

    Контактный телефон

    +7 846 212-37-16

    Факс

    Адрес электронной почты

    i.v.selivanov@volg.grd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Селиванов Илья Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ноутбуков Lenovo

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.05.2021 06:30 GMT +318.05.2021 06:3018.05.2021 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196128Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ноутбуков Lenovo

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Самарская область, 443099, г. Самара, ул. Крупской, д.1, лит. Н3, 1 этажРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата для СМСП производится в течение 15 рабочих дней со дня передачи товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16

    443001, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Маяковского, 31

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ноутбук Lenovo V15-IIL 15.6ДЮЙМ 1920х1080 Intel Core i3 1005G1 1.2ГГц 8ГБ SODIMM DDR4 Intel UHD Graphics 256ГБ SSD Wi-Fi, Bluetooth Microsoft Windows 10 Pro 1.85КГ серый 82C500H3RU"

    Кол-во: 10.000

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