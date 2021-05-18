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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка ноутбуков Lenovo
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
11.05.2021 12:40
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16
Почтовый адрес
443001, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Маяковского, 31
Контактный телефон
+7 846 212-37-16
Факс
Адрес электронной почты
i.v.selivanov@volg.grd.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Селиванов Илья Викторович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ноутбуков Lenovo
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.05.2021 06:30 GMT +318.05.2021 06:3018.05.2021 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196128Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ноутбуков Lenovo
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Самарская область, 443099, г. Самара, ул. Крупской, д.1, лит. Н3, 1 этажРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата для СМСП производится в течение 15 рабочих дней со дня передачи товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
Все закупки и тендеры Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16
443001, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Маяковского, 31
Кол-во: 10.000
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