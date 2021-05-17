www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка корма сухого для взрослых собак, капли от блох и клещей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
11.05.2021 12:42
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
Почтовый адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Контактный телефон
+7 34241 7-64-26
Факс
{}
Адрес электронной почты
prieshkinamn@ptg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Приешкина Марина Николаевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка корма сухого для взрослых собак, капли от блох и клещей
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
17.05.2021 11:30 GMT +317.05.2021 11:3017.05.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196121Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка корма сухого для взрослых собак, капли от блох и клещей
Начальная цена
995 700,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Пермский край, автомобильным транспортом: Российская Федерация, Пермский край, город Чайковский, территория Сутузово, дом 7, строение 12. Проходная базы ПТОиК. Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата МТР после поставки на склад Покупателя в течении 60 дней (для СМСП 15 дней). Доставка и передача продукции на склад Покупателя осуществляется транспортом Поставщика в рабочие дни. В стоимость товара включены НДС, тара, упаковка, маркировка, доставка автотранспортом Поставщика до склада Покупателя. Транспортные расходы за счет Поставщика. Поставщик предоставляет сертификаты качества завода-изготовителя на продукцию.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Кол-во: 220.000
Кол-во: 220.000
Кол-во: 30.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.