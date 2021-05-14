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Наименование закупки
Поставка Кабель цифровой HDMI-05 HDMI M-M, ver 1.4, 1,5 м Defender/87351
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
11.05.2021 11:46
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196084, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Киевская, 5, корп. 4,
Почтовый адрес
196084, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Киевская, 5, корп. 4,
Контактный телефон
+7 812 448-24-01
Адрес электронной почты
Loginova.KG@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
ЛОГИНОВА КРИСТИНА ГЕОРГИЕВНА
Место рассмотрения заявок
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Кабель цифровой HDMI-05 HDMI M-M, ver 1.4, 1,5 м Defender/87351
Дата предоставления ответа на запрос
14.05.2021 18:00 GMT +314.05.2021 18:0014.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196110Дата и время окончания срока приема заявок
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 18:00 GMT +314.05.2021 18:0014.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196110Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Предмет договора
Поставка Кабель цифровой HDMI-05 HDMI M-M, ver 1.4, 1,5 м Defender/87351
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
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