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    Главная / Торги / Поставка Кабель цифровой HDMI-05 HDMI M-M, ver 1.4, 1,5 м Defender/87351

    Поставка Кабель цифровой HDMI-05 HDMI M-M, ver 1.4, 1,5 м Defender/87351

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 18:0014.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196110Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал, ПАО "Газпром нефть"

    Номер закупки

    196110

    Наименование закупки

    Поставка Кабель цифровой HDMI-05 HDMI M-M, ver 1.4, 1,5 м Defender/87351

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 11:46

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦР

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Киевская, 5, корп. 4,

    Почтовый адрес

    196084, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Киевская, 5, корп. 4,

    Контактный телефон

    +7 812 448-24-01

    Адрес электронной почты

    Loginova.KG@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    ЛОГИНОВА КРИСТИНА ГЕОРГИЕВНА

    Место рассмотрения заявок

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка Кабель цифровой HDMI-05 HDMI M-M, ver 1.4, 1,5 м Defender/87351

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.05.2021 18:00 GMT +314.05.2021 18:0014.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196110Дата и время окончания срока приема заявок

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 18:00 GMT +314.05.2021 18:0014.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196110Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Предмет договора

    Поставка Кабель цифровой HDMI-05 HDMI M-M, ver 1.4, 1,5 м Defender/87351

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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