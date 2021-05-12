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    Главная / Торги / закупка материалов и инвентаря для проведения субботника

    закупка материалов и инвентаря для проведения субботника

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2021 05:3012.05.2021 05:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196109Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196109

    Наименование закупки

    закупка материалов и инвентаря для проведения субботника

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 12:12

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    Почтовый адрес

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Контактный телефон

    +7 343 354-93-23

    Факс

    (343) 376-20-00

    Адрес электронной почты

    lebedeva-ev@ural.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лебедева Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка материалов и инвентаря для проведения субботника

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.05.2021 05:30 GMT +312.05.2021 05:3012.05.2021 05:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196109Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка материалов и инвентаря для проведения субботника

    Начальная цена

    24 395,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, г. БерезникиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата через 7 дней после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мешок для мусора полипропилен 95x55см"

    Кол-во: 265.000

    "Позиция 2"

    "Ведро оцинкованное 15л"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 3"

    "Кордщетка по металлу ручная четырехрядная Kraftool 3503-4"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Краска акриловая фасадная Фасад белая"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 5"

    "Эмаль грунт-эмаль 3 в 1 Профилюкс серая"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Эмаль грунт-эмаль 3 в 1 Эксперт красная"

    Кол-во: 2.500

    "Позиция 7"

    "Салфетки хозяйственные универсальные ЭкоКоллекция 30x30мм 1шт"

    Кол-во: 27.000

    "Позиция 8"

    "Мешок для мусора 93x130см 240л"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 9"

    "Мешок для мусора 90x100см 200л"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Лопата штыковая сталь сталь 285x200мм"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 11"

    "Лопата совковая сталь древесина 1430мм 270x230мм"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 12"

    "Грабли веерные сталь пружинная 18 360x330x25мм с черенком"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 13"

    "Грабли витые сталь 14 1200 x 440мм с черенком деревянным"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 14"

    "Метла круглая пластик 340мм 150мм"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 15"

    "Метла плоская ПП 300x180мм"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 16"

    "Вилы металл 4"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 17"

    "Цемент ЦЕМ I 42H 0% 42.5кПа"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 18"

    "Топор 800г"

    Кол-во: 3.000

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