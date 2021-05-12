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Наименование закупки
закупка материалов и инвентаря для проведения субботника
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
11.05.2021 12:12
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,
Почтовый адрес
620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б
Контактный телефон
+7 343 354-93-23
Факс
(343) 376-20-00
Адрес электронной почты
lebedeva-ev@ural.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лебедева Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка материалов и инвентаря для проведения субботника
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
12.05.2021 05:30 GMT +312.05.2021 05:3012.05.2021 05:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196109Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка материалов и инвентаря для проведения субботника
Начальная цена
24 395,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Пермский край, г. БерезникиРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
оплата через 7 дней после поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,
620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б
Кол-во: 265.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 14.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.500
Кол-во: 27.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 24.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 3.000
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