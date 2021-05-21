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    Главная / Торги / Поставка расходомера акустического доплеровского Q-Eye PSC

    Поставка расходомера акустического доплеровского Q-Eye PSC

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 17:0021.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196108Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196108

    Наименование закупки

    Поставка расходомера акустического доплеровского Q-Eye PSC

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 12:21

    Документация процедуры

    ТЗ_на_поставку_датчиков_Seba.pdf

    Паспорт_расходомера_Seba_Hydrovision_Q_Eye_PSC.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО

    Юридический адрес

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    Почтовый адрес

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Контактный телефон

    +7 495 436-28-19

    Факс

    Адрес электронной почты

    Natalya.Panfilova@vnukovo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Панфилова Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка расходомера акустического доплеровского Q-Eye PSC

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.05.2021 17:00 GMT +321.05.2021 17:0021.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196108Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходомера акустического доплеровского Q-Eye PSC

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, ул. 2-я Рейсовая, д. 2, корп. 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата Товара осуществляется Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки Товара на основании надлежаще оформленного счета на оплату и подписанной Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ–12 или Универсального передаточного документа. Доставка включена в стоимость Товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Расходомер акустический доплеровский Q-Eye PSC"

    Кол-во: 4.000

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    Прием заявок:
    02.02.2022 04:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
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