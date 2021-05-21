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Наименование закупки
Поставка расходомера акустического доплеровского Q-Eye PSC
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
11.05.2021 12:21
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,
Почтовый адрес
г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12
Контактный телефон
+7 495 436-28-19
Факс
Адрес электронной почты
Natalya.Panfilova@vnukovo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Панфилова Наталья Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходомера акустического доплеровского Q-Eye PSC
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
21.05.2021 17:00 GMT +321.05.2021 17:0021.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196108Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходомера акустического доплеровского Q-Eye PSC
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, г. Москва, ул. 2-я Рейсовая, д. 2, корп. 3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата Товара осуществляется Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки Товара на основании надлежаще оформленного счета на оплату и подписанной Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ–12 или Универсального передаточного документа. Доставка включена в стоимость Товара.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
Адрес местонахождения
119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,
г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12
Кол-во: 4.000
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