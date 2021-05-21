Поставка расходомера акустического доплеровского Q-Eye PSC

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата Товара осуществляется Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки Товара на основании надлежаще оформленного счета на оплату и подписанной Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ–12 или Универсального передаточного документа. Доставка включена в стоимость Товара.