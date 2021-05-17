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    Главная / Торги / Поставка газобалонного оборудования и транспортировочных кейсов

    Поставка газобалонного оборудования и транспортировочных кейсов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 12:0017.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196107Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196107

    Наименование закупки

    Поставка газобалонного оборудования и транспортировочных кейсов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 14:27

    Документация процедуры

    чертеж_транспортировочного_кейса.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Юридический адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Почтовый адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 498 657-47-72

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    K_Naydanov@vniigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Найданов Кирилл Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка газобалонного оборудования и транспортировочных кейсов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.05.2021 12:00 GMT +317.05.2021 12:0017.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196107Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка газобалонного оборудования и транспортировочных кейсов

    Начальная цена

    721 870,85

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Российская Федерация, 142717, область Московская, район Ленинский, поселок Развилка, проезд Проектируемый № 5537, владение 15, строение 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: Покупатель уплачивает Поставщику на основании предъявленного им счета и счета-фактуры цену поставленной продукции в размере ________(____________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (20%) ________(_______) рубль__копейки, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты приемки продукции Покупателем. Сроки поставки: в течение 40 (Сорок) календарных дней с даты подписания договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Регулятор редуктор давления Tim BL2807B муфтовое ВР-ВР 50ММ 2ДЮЙМ латунь"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Редуктор баллонный высокого давления МП-БРВД-400-250 40МПа/25МПа ТУ 3645-004-68260617-2014"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Редуктор баллонный высокого давления МП-БРВД-250-150 40МПа/25МПа ТУ 3645-004-68260617-2014"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Редуктор азотный БАЗО 50-4 20МПа/1.2МПа ТУ 3645-026-00220531-95"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 5"

    "Редуктор кислородный РКО-50-1 20МПа/1.2МПа ТУ 3645-026-00220531-95"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Редуктор водородный БВО-80-4 20МПа/1.2Мпа ТУ 3645-032-00220531-97"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Редуктор гелиевый БГО-50-4 20МПа/1.2Мпа ТУ 3645-032-00220531-97"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Натекатель стандартный с левой резьбой Н-12 ТУ 3742-004-53373468-2006"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Натекатель стандартный с правой резьбой Н-12 ТУ 3742-004-53373468-2006"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Натекатель с правой резьбой Н-12 под азотный баллон ТУ 3742-004-53373468-2006"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Ротаметр газовый РМ-А РМ-А-0.063ГУЗ стеклянный 6ММ ГОСТ 13045-81"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Ротаметр газовый РМ-А РМ-А-0.1ГУЗ стеклянный 6ММ ГОСТ 13045-81"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Ротаметр газовый РМ-А РМ-А-0.025ГУЗ стеклянный 6ММ ГОСТ 13045-81"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Ротаметр газовый РМ-02 РМ-02-0.25ГУЗ стеклянный 6ММ ГОСТ 13045-81"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Ротаметр газовый РМ-02 РМ-02-0.4ГУЗ стеклянный 6ММ ГОСТ 13045-81"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Ротаметр газовый РМ-02 РМ-02-0.063ГУЗ стеклянный 6ММ ГОСТ 13045-81"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Кейс транспортировочный РИФ для поршневого пробоотборника 600х180х195ММ пластик WR-48"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 18"

    "Натекатель с левой резьбой Н-12-М с манометром, выход штуцер с накидной гайкой, с капилляром из нержавеющей стали диаметр 3ММ 150СМ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Натекатель с правой резьбой Н-12-М с манометром, выход штуцер с накидной гайкой, с капилляром из нержавеющей стали диаметр 3ММ 150СМ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Ящик металлический усиленный РИФ алюминий для хранения и транспортировки грузов, запчастей или оборудования 415Л 1176х790х517ММ с замком E1176790517"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Кейс защитный ударопрочный РИФ 430х380х154ММ пластик WR-16"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 22"

    "Кофр для перевозки оборудования Флайткейс фанера 9ММ 1100х600х600ММ белый"

    Кол-во: 1.000

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