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    Главная / Торги / Поставка фитингов стальных для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Поставка фитингов стальных для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 06:3014.05.2021 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196106Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196106

    Наименование закупки

    Поставка фитингов стальных для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 11:43

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    Почтовый адрес

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Контактный телефон

    +7 343 359-73-26

    Факс

    +7 343 287-22-04

    Адрес электронной почты

    S.Fertikova@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фертикова Светлана Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка фитингов стальных для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.05.2021 06:30 GMT +314.05.2021 06:3014.05.2021 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196106Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фитингов стальных для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Начальная цена

    275 870,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, г. Екатеринбург. Раздольная 2а. Поставка в течение 15 календарных дней с момента заключения договора.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней с момента подписания товарной накладной при наличии надлежаще выставленного счет-фактуры. Доставка по адресу поставки осуществляется Поставщиком.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Заглушка П 159x8-09Г2С ГОСТ 17379-2001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Заглушка П 325x12-09Г2С ГОСТ 17379-2001"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Заглушка П 57x5-09Г2С ГОСТ 17379-2001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Отвод П 90°-325x12-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Отвод П 45°-325x12-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Отвод П 90°-108x4-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Отвод 90°-159x8-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Отвод П 90°-325x12-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Отвод П 90°-57x4-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 10"

    "Отвод П 90°-57x4-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Отвод П 90°-89x6-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 12"

    "Переход П К 159x8-57x4-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 13"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-В-2-3-100-63 100 Сталь12х18Н10Т графитовая лента ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 14"

    "Тройник П 159x6-57x4-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Тройник П 325x12-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Тройник П 325x12-159x6-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 17"

    "Тройник П 89x6-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Фланец 100-16-11-1-B-Ст20 ГОСТ 33259-2015"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 19"

    "Комплект фланцев 50-16-01-1-B-Ст20 ГОСТ 33259-2015 шпильки, гайки, прокладки"

    Кол-во: 34.000

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