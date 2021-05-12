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    Главная / Торги / Приобретение тепловизора для филиала Сахателеком

    Приобретение тепловизора для филиала Сахателеком

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2021 08:0012.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196097Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196097

    Наименование закупки

    Приобретение тепловизора для филиала Сахателеком

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 11:22

    Документация процедуры

    проект_договора.docx

    Договор_3671648.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Почтовый адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Контактный телефон

    +7 423 220-85-00 доб. 50734

    Факс

    Адрес электронной почты

    kotovade@dv.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Котова Дарья Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение тепловизора для филиала Сахателеком

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.05.2021 08:00 GMT +312.05.2021 08:0012.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196097Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение тепловизора для филиала Сахателеком

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саха /Якутия/ Республика, г.Якутск, Хатын-Юряхское шоссе, 5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата (45 дней после поставки либо 15 рабочих для МСП). Доставка 3 дня с подписания договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "DS-K1T671TM-3XF Терминал доступа c распознаванием лиц и функцией измерения температуры"

    Кол-во: 1.000

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