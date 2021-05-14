Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата оказанных услуг связи безналичным расчетом осуществляется исходя из объема фактически оказанных услуг связи. Оплата оказанных услуг связи по абонентским номерам, осуществляется Заказчиком посредством отложенного платежа, на основании выставляемого Исполнителем счета-фактуры либо акта сдачи-приемки оказанных услуг (далее – акт), подписанного сторонами. Оплата производится Заказчиком по окончании расчетного периода в соответствии с выбранным тарифным планом. Оплата услуг связи осуществляется ежемесячно, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента выставления Исполнителем счетов-фактур либо актов, подписанных сторонами.