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    Главная / Торги / Сотовая связь

    Сотовая связь

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 09:0014.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196096Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196096

    Наименование закупки

    Сотовая связь

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 11:22

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 172 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА
    Все закупки и тендеры МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 172 ФМБА РОССИИ

    Юридический адрес

    433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 210 А

    Почтовый адрес

    433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 210 А

    Контактный телефон

    +7 84235 7-15-38

    Факс

    +7 84235 7-15-23

    Адрес электронной почты

    ru172@fmbamail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Астраханов Дмитрий Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Сотовая связь

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.05.2021 09:00 GMT +314.05.2021 09:0014.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196096Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сотовая связь

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 210 АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата оказанных услуг связи безналичным расчетом осуществляется исходя из объема фактически оказанных услуг связи. Оплата оказанных услуг связи по абонентским номерам, осуществляется Заказчиком посредством отложенного платежа, на основании выставляемого Исполнителем счета-фактуры либо акта сдачи-приемки оказанных услуг (далее – акт), подписанного сторонами. Оплата производится Заказчиком по окончании расчетного периода в соответствии с выбранным тарифным планом. Оплата услуг связи осуществляется ежемесячно, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента выставления Исполнителем счетов-фактур либо актов, подписанных сторонами.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 172 ФМБА РОССИИ
    Все закупки и тендеры МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 172 ФМБА РОССИИ

    Адрес местонахождения

    433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 210 А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги сотовой (подвижной радиотелефонной) связи"

    Кол-во: 1.000

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