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    Главная / Торги / Поставка смесителя grohe europlus e36015001

    Поставка смесителя grohe europlus e36015001

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 00:0018.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196090Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196090

    Наименование закупки

    Поставка смесителя grohe europlus e36015001

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 11:06

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО

    Юридический адрес

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    Почтовый адрес

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Контактный телефон

    +7 495 436-24-15

    Факс

    Адрес электронной почты

    Dmitriy.Yachmenev@vnukovo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ячменев Дмитрий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка смесителя grohe europlus e36015001

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.05.2021 00:00 GMT +318.05.2021 00:0018.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196090Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка смесителя grohe europlus e36015001

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    , Заводское шоссе, д. 9Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка, отсрочка платежа 15 рабочих дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Смеситель д/раковины Grohe Europlus e36015001 15.4СМ 1-рычажный хром"

    Кол-во: 1.000

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    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
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