www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
оказание услуг по плановому техосмотру транспортных средств с предоставлением диагностических карт
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
11.05.2021 11:18
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Контактный телефон
+7 495 228-01-40 доб. 1297
Факс
+7 495 739-01-60
Адрес электронной почты
vkirin@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кирин Владислав Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по плановому техосмотру транспортных средств с предоставлением диагностических карт
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.05.2021 18:00 GMT +325.05.2021 18:0025.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196088Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по плановому техосмотру транспортных средств с предоставлением диагностических карт
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Коми Республика, УсинскРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В соответствии с условиями проекта Договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Кол-во: 1.000
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