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    Главная / Торги / оказание услуг по плановому техосмотру транспортных средств с предоставлением диагностических карт

    оказание услуг по плановому техосмотру транспортных средств с предоставлением диагностических карт

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.05.2021 18:0025.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196088Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196088

    Наименование закупки

    оказание услуг по плановому техосмотру транспортных средств с предоставлением диагностических карт

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 11:18

    Документация процедуры

    ЗЦ_0063_21_ТО_Инструкция.docx

    ЗЦ_0063_21_ТО_Техническое_задание.docx

    ЗЦ_0063_21_ТО_Форма_1.1.xlsx

    ЗЦ_0063_21_ТО_Договор.rtf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Юридический адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    Почтовый адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Контактный телефон

    +7 495 228-01-40 доб. 1297

    Факс

    +7 495 739-01-60

    Адрес электронной почты

    vkirin@nestro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кирин Владислав Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по плановому техосмотру транспортных средств с предоставлением диагностических карт

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.05.2021 18:00 GMT +325.05.2021 18:0025.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196088Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по плановому техосмотру транспортных средств с предоставлением диагностических карт

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, УсинскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с условиями проекта Договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ЗНДХ
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Адрес местонахождения

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Наименование заказчика

    ЗНДХ
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Адрес местонахождения

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Наименование заказчика

    ЗНДХ
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Адрес местонахождения

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "оказание услуг по плановому техосмотру транспортных средств с предоставлением диагностических карт"

    Кол-во: 1.000

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