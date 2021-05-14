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    Главная / Торги / 016 Поставка бетона товарного для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    016 Поставка бетона товарного для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 09:0014.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196086Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196086

    Наименование закупки

    016 Поставка бетона товарного для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 11:10

    Документация процедуры

    проект_бетон_товарный_крхс_21_ким_001143.pdf

    Расчет_НМЦ.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Волгоград"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Юридический адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Почтовый адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Контактный телефон

    +7 8442 96-00-56

    Факс

    +7 8442 96-02-43

    Адрес электронной почты

    DA.Harchenko@vlg.gzprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Харченко Дмитрий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    016 Поставка бетона товарного для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.05.2021 09:00 GMT +314.05.2021 09:0014.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196086Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    016 Поставка бетона товарного для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Начальная цена

    354 329,03

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с проектом договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Адрес местонахождения

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бетон тяжелый Б15 П3 ГОСТ 7473-2010"

    Кол-во: 31.500

    "Позиция 2"

    "Бетон тяжелый В15 П2 ГОСТ 7473-2010"

    Кол-во: 5.300

    "Позиция 3"

    "Бетон тяжелый М200 В15 F100 ГОСТ 7473-94"

    Кол-во: 7.140

    "Позиция 4"

    "Бетон В20 F150 W4 ГОСТ 7473-94"

    Кол-во: 3.000

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