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    Главная / Торги / Смазка силиконовая Lavr SERVICE Ln3501 650мл для Самарского филиала ПАО "Ростелеком", ЗнП 1453

    Смазка силиконовая Lavr SERVICE Ln3501 650мл для Самарского филиала ПАО "Ростелеком", ЗнП 1453

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 00:0014.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196083Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196083

    Наименование закупки

    Смазка силиконовая Lavr SERVICE Ln3501 650мл для Самарского филиала ПАО "Ростелеком", ЗнП 1453

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 10:54

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 8332 35-81-77

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    el.simonova@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юсовских Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Смазка силиконовая Lavr SERVICE Ln3501 650мл для Самарского филиала ПАО "Ростелеком", ЗнП 1453

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.05.2021 00:00 GMT +314.05.2021 00:0014.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196083Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Смазка силиконовая Lavr SERVICE Ln3501 650мл для Самарского филиала ПАО "Ростелеком", ЗнП 1453

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Самарская область, Самарская область, Красноярский р-н, с. Красный Яр, ул. п.Восточный, 5.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Стоимость доставки необходимо включить в стоимость товара. Оплата - отсрочка 7 к.д. по счету без договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Смазка силиконовая Lavr SERVICE Ln3501 650мл"

    Кол-во: 50.000

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