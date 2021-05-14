www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Смазка силиконовая Lavr SERVICE Ln3501 650мл для Самарского филиала ПАО "Ростелеком", ЗнП 1453
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
11.05.2021 10:54
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
Почтовый адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Контактный телефон
+7 8332 35-81-77
Факс
+7 8342 23-08-28
Адрес электронной почты
el.simonova@volga.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юсовских Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Смазка силиконовая Lavr SERVICE Ln3501 650мл для Самарского филиала ПАО "Ростелеком", ЗнП 1453
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.05.2021 00:00 GMT +314.05.2021 00:0014.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196083Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Смазка силиконовая Lavr SERVICE Ln3501 650мл для Самарского филиала ПАО "Ростелеком", ЗнП 1453
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Самарская область, Самарская область, Красноярский р-н, с. Красный Яр, ул. п.Восточный, 5.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Стоимость доставки необходимо включить в стоимость товара. Оплата - отсрочка 7 к.д. по счету без договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Кол-во: 50.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.