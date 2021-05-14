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    Главная / Торги / Поставка комплексного средства для стирки белья

    Поставка комплексного средства для стирки белья

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 09:0014.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196077Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196077

    Наименование закупки

    Поставка комплексного средства для стирки белья

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 14:29

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    jurist@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самойленко Светлана Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплексного средства для стирки белья

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.05.2021 09:00 GMT +314.05.2021 09:0014.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196077Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплексного средства для стирки белья

    Начальная цена

    233 617,70

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 353480, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 (пятнадцати дней) с момента подписания Товарной накладной обеими сторонами на основании выставленного счета.Доставка по адресу Покупателю в течение 1-го дня после подачи заявки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага туалетная Tork SmartOne двухслойная белая 207М 472242"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 2"

    "Покрытие для унитаза одноразовое Tork Advanced 750160 V1 белое целлюлоза 410х360ММ 250ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Перчатки защитные Контракт 101017 резиновые желтые M"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 4"

    "Перчатки защитные Контракт 101018 резиновые желтые L"

    Кол-во: 110.000

    "Позиция 5"

    "Отбеливатель гель Белизна 1000МЛ Россия"

    Кол-во: 160.000

    "Позиция 6"

    "Освежитель воздуха неаэрозольный airFRESH BLUE 300МЛ для сенсорных дозаторов Xibu и Luna"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Отбеливатель Ecolab Ecobrite Oxy кислородный жидкость 20000МЛ 9038180"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 8"

    "Усилитель для стирки щелочной Ecobrite booster plus 20л Ecolab"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 9"

    "Средство комплексного действия для стирки белья ECOBRITE MAGIC EMULSION 25КГ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 10"

    "Средство для смягчения тканей с нейтрализатором ECOBRITE NEUTRASOFT 20Л"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 11"

    "Отбеливатель с содержанием хлора жидкость Ecolab Turbo Destainer 20000СМ3;^МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Средство Ecolab Lime-A-Way Extra для удаления отложений солей жесткости (накипи) 5000МЛ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 13"

    "Моп Vileda МикроПур УльтраСпид Про для влажной уборки пола 100% полиэстер 400ММ 420х160ММ 107Г 167281"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 14"

    "Насадка для швабры шубка Vileda Эволюшн микроволокно 45СМ 500208"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 15"

    "Средство для ополаскивания посуды, кухонного инвентаря в посудомоечных машинах для жесткой воды CLEAR DRY HD 5л"

    Кол-во: 4.000

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