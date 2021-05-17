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    Главная / Торги / металлопрокат

    металлопрокат

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 11:0017.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196073Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196073

    Наименование закупки

    металлопрокат

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 10:36

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТЕХНОМАШ"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПО "ТЕХНОМАШ"

    Юридический адрес

    127018, Г МОСКВА, ПРОЕЗД МАРЬИНОЙ РОЩИ 3-Й, 40,

    Почтовый адрес

    127018, Г МОСКВА77, ПРОЕЗД МАРЬИНОЙ РОЩИ 3-Й, 40

    Контактный телефон

    +7 495 689-96-00

    Факс

    Адрес электронной почты

    taktashev@tmnpo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Такташев Руслан Рашитович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Металлопрокат

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.05.2021 11:00 GMT +317.05.2021 11:0017.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196073Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Металлопрокат

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, 40Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    поставка на склад заказчика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ФГУП "НПО "ТЕХНОМАШ"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПО "ТЕХНОМАШ"

    Адрес местонахождения

    127018, Г МОСКВА, ПРОЕЗД МАРЬИНОЙ РОЩИ 3-Й, 40,

    127018, Г МОСКВА77, ПРОЕЗД МАРЬИНОЙ РОЩИ 3-Й, 40

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЛС 59-1 10х150х595мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Д16Ат 3х1200х3000мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Д16Ат 5х1200х3000мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "АМг6 45х1200х300мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "12х18н10т 0,5х1000х2000мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Лист Ст.45 70х1500х500мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Лист 12Х18Н10Т 90х1500х500мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Лист 12Х18Н10Т 5х1500х500мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Пруток 12Х18Н10Т Ф110х800мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Лист 12Х18Н10Т 10х1500х500мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Лист 12Х18Н10Т 12х1500х500мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Лист 12Х18Н10Т 14х1500х270мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Лист 12Х18Н10Т 25х1240х2000мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Пруток 12Х18Н10Т Ф330х250мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Лист Ст20 2х1250х2500мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Пруток 12Х18Н10Т ф125х510мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Лист 12Х18Н10Т 40х1500х2000мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Лист 12Х18Н10Т 60х1500х200мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Лист 12Х18Н10Т 80х1500х720мм"

    Кол-во: 1.000

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