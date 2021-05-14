www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Выпуск квалифицированного сертификата электронной подписи юридическому лицу для должностного лица
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
11.05.2021 10:44
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121205, - МОСКВА, - Сколково инновационного центра, - ЛУГОВАЯ, Д. 4,
Почтовый адрес
143026, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ ЛУГОВАЯ, 4
Контактный телефон
+7 495 956-00-33 доб. 2205
Факс
+7 495 739-53-06
Адрес электронной почты
tdrobysheva@sk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дробышева Татьяна Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выпуск квалифицированного сертификата электронной подписи юридическому лицу для должностного лица
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.05.2021 09:00 GMT +314.05.2021 09:0014.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196071Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выпуск квалифицированного сертификата электронной подписи юридическому лицу для должностного лица
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, территория инновационного центра СколковоРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Аванс 100%
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ФОНД "СКОЛКОВО"
Все закупки и тендеры ФОНД "СКОЛКОВО"
Адрес местонахождения
121205, - МОСКВА, - Сколково инновационного центра, - ЛУГОВАЯ, Д. 4,
143026, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ ЛУГОВАЯ, 4
Кол-во: 1.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.