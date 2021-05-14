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    Главная / Торги / Выпуск квалифицированного сертификата электронной подписи юридическому лицу для должностного лица

    Выпуск квалифицированного сертификата электронной подписи юридическому лицу для должностного лица

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 09:0014.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196071Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196071

    Наименование закупки

    Выпуск квалифицированного сертификата электронной подписи юридическому лицу для должностного лица

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 10:44

    Документация процедуры

    ТЗ_ЭП.docx

    Запрос_КП__Форма_подачи_КП_ЭП.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
    Все закупки и тендеры ФОНД "СКОЛКОВО"

    Юридический адрес

    121205, - МОСКВА, - Сколково инновационного центра, - ЛУГОВАЯ, Д. 4,

    Почтовый адрес

    143026, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ ЛУГОВАЯ, 4

    Контактный телефон

    +7 495 956-00-33 доб. 2205

    Факс

    +7 495 739-53-06

    Адрес электронной почты

    tdrobysheva@sk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дробышева Татьяна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Выпуск квалифицированного сертификата электронной подписи юридическому лицу для должностного лица

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.05.2021 09:00 GMT +314.05.2021 09:0014.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196071Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выпуск квалифицированного сертификата электронной подписи юридическому лицу для должностного лица

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, территория инновационного центра СколковоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Аванс 100%

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ФОНД "СКОЛКОВО"
    Все закупки и тендеры ФОНД "СКОЛКОВО"

    Адрес местонахождения

    121205, - МОСКВА, - Сколково инновационного центра, - ЛУГОВАЯ, Д. 4,

    143026, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ ЛУГОВАЯ, 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуга по выпуску квалифицированного сертификата юридическому лицу для должностного лица (1 календарный год) и электронный идентификатор (ключевой носитель)"

    Кол-во: 1.000

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