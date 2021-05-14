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    Главная / Торги / Поставка КИПиА для ООО "Газпром трансгаз Чайковский" ПЭН 2021_ИТЦ по Квотам

    Поставка КИПиА для ООО "Газпром трансгаз Чайковский" ПЭН 2021_ИТЦ по Квотам

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 12:3014.05.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196063Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196063

    Наименование закупки

    Поставка КИПиА для ООО "Газпром трансгаз Чайковский" ПЭН 2021_ИТЦ по Квотам

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 11:37

    Документация процедуры

    ЭТП_ГПБ_договор_проект.doc

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ_от_03.12.20_N2013_О_МИНИМАЛЬНОЙ_ДОЛЕ_ЗАКУПОК_ТОВАРОВ_РОССИЙСКОГО_.DOCX

    Рекомендации_по_применению_ПП___2013__500527446_v1_.DOCX

    kz_profi_Взлет.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Юридический адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    Почтовый адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Контактный телефон

    +7 34241 7-67-23

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    nemtinovmi@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Немтинов Михаил Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка КИПиА для ООО "Газпром трансгаз Чайковский" ПЭН 2021_ИТЦ по Квотам

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.05.2021 12:30 GMT +314.05.2021 12:3014.05.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196063Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка КИПиА для ООО "Газпром трансгаз Чайковский" ПЭН 2021_ИТЦ по Квотам

    Начальная цена

    903 275,84

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, Российская Федерация, Пермский край, Чайковский городской округ, город Чайковский, территория Сутузово, дом 7, строение 12. Проходная базы ПТОиК.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Cрок оплаты не более 60 календарных дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по договору. Для СМСП срок оплаты не более 15 рабочих дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по договору.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Датчик избыточного давления Метран-150TG4(0...16МПА) 2G 2 1 A M5EM 0...16МПа"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Термопреобразователь сопротивления 100М -50...+180ГРАД ЦЕЛЬС 100ММ 4...20МА ОВЕН ДТС035М-100М.0,5.100.МГ.И"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Счетчик воды комбинированный СТВК-1 100/20 1.6МПА холодная вода +5...+30ГРАД ЦЕЛЬС 370ММ 0.05-300М3/Ч"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Преобразователь расхода вихревой ЭМИС-Вихрь 2000 общепромышленное исполнение 24В DN15 16МПа ст.20Х13 -60...+100ГРАД ЦЕЛЬС 0.5-5М3/Ч с блоком питания"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Расходомер-счетчик электромагнитный Взлет ПРОФИ-222МО НЖ/ТОК фланцевое Ду50ММ арматура комплект No1, источник вторичного питания 15.24, кабель электропитания 6М"

    Кол-во: 1.000

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