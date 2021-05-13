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    Главная / Торги / Поставка камеры струйной очистки КСО 80-И-СФ-Р

    Поставка камеры струйной очистки КСО 80-И-СФ-Р

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 13:0013.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196061Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196061

    Наименование закупки

    Поставка камеры струйной очистки КСО 80-И-СФ-Р

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 09:56

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Опытное конструкторское бюро «Факел»
    Все закупки и тендеры АО «ОКБ «Факел»

    Юридический адрес

    236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181

    Почтовый адрес

    236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181

    Контактный телефон

    +7 4012 55-67-14

    Факс

    Адрес электронной почты

    kisleykoaa@fakel-russia.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Кислейко Алина Артуровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Калининградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка камеры струйной очистки КСО 80-И-СФ-Р

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.05.2021 13:00 GMT +313.05.2021 13:0013.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196061Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка камеры струйной очистки КСО 80-И-СФ-Р

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Калининградская область, 236001, г. Калининград, Московский проспект 181Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО «ОКБ «Факел»
    Все закупки и тендеры АО «ОКБ «Факел»

    Адрес местонахождения

    236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пескоструйная камера струйной очистки КСО 80-И-СФ-Р"

    Кол-во: 1.000

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