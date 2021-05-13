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Наименование закупки
Поставка камеры струйной очистки КСО 80-И-СФ-Р
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
11.05.2021 09:56
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181
Почтовый адрес
236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181
Контактный телефон
+7 4012 55-67-14
Факс
Адрес электронной почты
kisleykoaa@fakel-russia.com
Ф.И.О. контактного лица
Кислейко Алина Артуровна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка камеры струйной очистки КСО 80-И-СФ-Р
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.05.2021 13:00 GMT +313.05.2021 13:0013.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196061Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка камеры струйной очистки КСО 80-И-СФ-Р
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Калининградская область, 236001, г. Калининград, Московский проспект 181Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Постоплата
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО «ОКБ «Факел»
Все закупки и тендеры АО «ОКБ «Факел»
Адрес местонахождения
236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181
Кол-во: 1.000
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