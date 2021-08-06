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    Главная / Торги / ТМЦ на ПСП

    ТМЦ на ПСП

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.08.2021 15:0006.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196060Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196060

    Наименование закупки

    ТМЦ на ПСП

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 10:04

    Документация процедуры

    Форма_запроса_ТКП_без_инструмента.xlsx

    Перечень_учредительных_документов.docx

    Референтное_письмо_образец.doc

    Типовой_договор_поставки_товаров__ОМТО___350466596_v1_.DOCX

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЯРГЕО
    Все закупки и тендеры ЯРГЕО

    Юридический адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1

    Почтовый адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1

    Контактный телефон

    +7 34995 9-78-98 доб. 25160

    Факс

    +7 34995 9-78-98

    Адрес электронной почты

    alekseeva@yargeo.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алексеева Наталья Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТМЦ на ПСП

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.08.2021 15:00 GMT +306.08.2021 15:0006.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196060Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТМЦ на ПСП

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629840, Ямало-Ненецкий АО, Пуровский район, пос. Пурпе, Приемо – сдаточный пункт ООО «ЯРГЕО»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% стоимости товара по факту поставки в течение 60 календарных дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ЯРГЕО
    Все закупки и тендеры ЯРГЕО

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1

    Наименование заказчика

    ЯРГЕО
    Все закупки и тендеры ЯРГЕО

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1

    Наименование заказчика

    ЯРГЕО
    Все закупки и тендеры ЯРГЕО

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1

    Наименование заказчика

    ЯРГЕО
    Все закупки и тендеры ЯРГЕО

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1

    Наименование заказчика

    ЯРГЕО
    Все закупки и тендеры ЯРГЕО

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тележка инструментальная Big Red TBR 3407-X"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Паронит ПМБ 2,0 мм (1,0х1,7) ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Паронит ПМБ 3,0 мм(1,0х1,7) ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Паронит ПМБ 1,0 мм (1,0х1,7) ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Вентилятор высокого давления ВР12-26 ВР №5"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Металлорукава высокого давления МР015.1Ф21 150х16х450"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 7"

    "Кольцо уплотнительное Husqvarna Артикул: 5810911-01"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 8"

    "Огнетушитель ОУ-5"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 9"

    "Рукав пожарный РПМ-УХЛ Гетекс 77мм с ГР-80"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 10"

    "Стрелки (цвет Черный) длина 16, ширина 4 см."

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 11"

    "Стрелки (цвет Синий) длина 16, ширина 4 см."

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 12"

    "Стрелки (цвет Желтый) длина 16, ширина 4 см."

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 13"

    "Стрелки (цвет Красный) длина 16, ширина 4 см."

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 14"

    "Знак безопасности "Проход здесь" пластик 200*200мм"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 15"

    "Знак безопасности "Переходить по надземному переходу" пластик 200*200мм"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 16"

    "Знак безопасности "Работать в защитных очках" пластик 200*200мм"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 17"

    "Знак безопасности "Запрещается курить" пластик 200*200мм"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 18"

    "Знак безопасности "Доступ посторонним запрещен" пластик 200*200мм"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 19"

    "Знак безопасности "Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией" пластик 200*200мм"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 20"

    "Знак безопасности "Пожарный водоисточник" пластик 200*200мм"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 21"

    "Знак безопасности "Работать в средствах индивидуальной защиты" пластик 400*300мм"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 22"

    "Знак безопасности "Огнетушитель" пленка самоклеящаяся 200*200мм"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 23"

    "Противогаз шланговый ПШ-20ЭРВ-2 (с электроручной воздуходувкой)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Медицинская аптечка (промышленная) П-1"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 25"

    "Торцевое уплотенение для циркуляционного насосоа ЛМ 80-50/32-5"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 26"

    "Болт рабочего колеса ЛМ 80-50/32-5"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "Упорная втулка ЛМ 80-50/32-5"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "Топливный фильтр Donaldson P551006"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 29"

    "Фильтр для охлаждающей жидкости Donaldson P552076"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 30"

    "Масляный фильтр Fleetguard LF9050 (CUMMINS (4920071))"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 31"

    "Воздушный фильтр Fleetguard AF25708M"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 32"

    "Воздушный фильтр Fleetguard AF25593"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 33"

    "Масляный фильтр Donaldson P166174"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 34"

    "Трубка импульсная 10х2 Ст20"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 35"

    "Трос управления скоростью для Husqvarna ST 230P"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 36"

    "Тросик управления шнеком для Husqvarna ST 230P"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 37"

    "Трос переключения скорости для Husqvarna ST 230P"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 38"

    "Трос управления в сборе для Husqvarna ST 230P"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 39"

    "Ремень 4LX37 для Husqvarna ST 230P"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 40"

    "Ремень привода 4LX41 ST76EP хода для Husqvarna ST 230P"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 41"

    "Болт 1/4-20х0,625 для Husqvarna ST 230P"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 42"

    "Гайка для Husqvarna ST 230P"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 43"

    "Шпилька АМ16-6gx90"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 44"

    "Шпилька М16, 120 мм"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 45"

    "Шпилька М10, 80 мм"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 46"

    "Гайка М16"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 47"

    "Гайка М10"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 48"

    "Плитка тротуарная 6к7"

    Кол-во: 328.000

    "Позиция 49"

    "Эмаль термостойкая серебристая"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 50"

    "Битумная мастика универсальная"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 51"

    "Растворитель 646"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 52"

    "Кисть малярная круглая 25 мм"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 53"

    "Кисть круглая 50 мм FIT"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 54"

    "Кисть малярная плоская 12 мм"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 55"

    "Кисть плоская 50мм STAYER"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 56"

    "Валик малярный в сборе 100х15"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 57"

    "Валик малярный в сборе 70х23"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 58"

    "Валик малярный в сборе 230х63"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 59"

    "Рукав Б ( I ) 32 мм (10 атм)"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 60"

    "Рукав (шланг) напорный ВГ (III) 25 мм (10 атм)"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 61"

    "Лента ФУМ 20 мм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 62"

    "Фиксатор резьбы сильной фиксации красный высокотемпературный"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 63"

    "Антифриз"

    Кол-во: 1820.000

    "Позиция 64"

    "Кран сифонный КС"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 65"

    "Кран шаровой фланцевый с ручным управлением ЯГТ 50ФЦ.063.07.00.ХЛ (КШ)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 66"

    "Обратный клапан поворотный фланцевый Ду80 Ру16"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 67"

    "Трос переключения скорост Husqvarna Артикул: 5881223-01"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 68"

    "Седло РД-149 DN50, PN160 ГТ 09.01.200"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 69"

    "Кольцо РД-149 DN50, PN160, 020-025-30-2-3"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 70"

    "Мембрана РД-149 DN50, PN160"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 71"

    "Пружина низкого давления РД-149 DN50, PN160"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 72"

    "Пружина высокого давления РД-149 DN50, PN160"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 73"

    "ЗИП на котёл водогрейный ЯИК-100"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 74"

    "ЗИП на клапан КМР"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 75"

    "Тарелка вакуума в сборе клапана дыхательного КДС-3000К/350 УХЛ1"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 76"

    "Тарелка давления в сборе клапана дыхательного КДС-3000К/350 УХЛ1"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 77"

    "Пленка фторопластовая для седла вакуума клапана дыхательного КДС-3000К/350 УХЛ1"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 78"

    "Пленка фторопластовая для седла давления клапана дыхательного КДС-3000К/350 УХЛ1"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 79"

    "Эмаль JOTUN (Вишневая)"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 80"

    "Эмаль ПФ-115 серая"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 81"

    "Грунт-эмаль СБЭ-111 "УНИПОЛ" марка АМ, серая (7036)"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 82"

    "Лопата д/ уборки снега Викинг с алюм. черенком"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 83"

    "Метлы пластмасовые хозяйственные"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 84"

    "Замок навесной С-10"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 85"

    "Смазка пластиная Mobil Unirex N3 (18 кг.)"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 86"

    "Масло дизельное SAE 15W40"

    Кол-во: 900.000

    "Позиция 87"

    "Кресло для руководителя College H-966F-1"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 88"

    "Кресло для оператора CH 799 черное (ткань/сетка/пластик)"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 89"

    "Клапан электромагнитный взрывозащищенный СЕНС"

    Кол-во: 2.000

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