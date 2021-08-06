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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
ТМЦ на ПСП
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
11.05.2021 10:04
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1
Почтовый адрес
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1
Контактный телефон
+7 34995 9-78-98 доб. 25160
Факс
+7 34995 9-78-98
Адрес электронной почты
alekseeva@yargeo.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алексеева Наталья Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ТМЦ на ПСП
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.08.2021 15:00 GMT +306.08.2021 15:0006.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196060Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТМЦ на ПСП
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ, 629840, Ямало-Ненецкий АО, Пуровский район, пос. Пурпе, Приемо – сдаточный пункт ООО «ЯРГЕО»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
100% стоимости товара по факту поставки в течение 60 календарных дней
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1
Адрес местонахождения
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1
Адрес местонахождения
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1
Адрес местонахождения
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1
Адрес местонахождения
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1
Кол-во: 1.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
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Кол-во: 8.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
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Кол-во: 20.000
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Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
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Кол-во: 3.000
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Кол-во: 8.000
Кол-во: 8.000
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Кол-во: 2.000
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Кол-во: 1.000
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Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
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Кол-во: 50.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 328.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 150.000
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Кол-во: 60.000
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Кол-во: 4.000
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Кол-во: 2.000
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Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
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Кол-во: 60.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 900.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 2.000
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