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Наименование закупки
Поставка КИПиА для ООО "Газпром трансгаз Чайковский" ПЭН 2021_ИТЦ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
11.05.2021 11:39
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
Почтовый адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Контактный телефон
+7 34241 7-67-23
Факс
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Адрес электронной почты
nemtinovmi@ptg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Немтинов Михаил Иванович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка КИПиА для ООО "Газпром трансгаз Чайковский" ПЭН 2021_ИТЦ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.05.2021 12:30 GMT +314.05.2021 12:3014.05.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196045Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка КИПиА для ООО "Газпром трансгаз Чайковский" ПЭН 2021_ИТЦ
Начальная цена
275 317,65
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Пермский край, Российская Федерация, Пермский край, Чайковский городской округ, город Чайковский, территория Сутузово, дом 7, строение 12. Проходная базы ПТОиК.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Cрок оплаты не более 60 календарных дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по договору. Для СМСП срок оплаты не более 15 рабочих дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по договору.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 6.000
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