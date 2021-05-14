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    Главная / Торги / Поставка КИПиА для ООО "Газпром трансгаз Чайковский" ПЭН 2021_ИТЦ

    Поставка КИПиА для ООО "Газпром трансгаз Чайковский" ПЭН 2021_ИТЦ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 12:3014.05.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196045Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196045

    Наименование закупки

    Поставка КИПиА для ООО "Газпром трансгаз Чайковский" ПЭН 2021_ИТЦ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 11:39

    Документация процедуры

    ЭТП_ГПБ_договор_проект.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Юридический адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    Почтовый адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Контактный телефон

    +7 34241 7-67-23

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    nemtinovmi@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Немтинов Михаил Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка КИПиА для ООО "Газпром трансгаз Чайковский" ПЭН 2021_ИТЦ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.05.2021 12:30 GMT +314.05.2021 12:3014.05.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196045Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка КИПиА для ООО "Газпром трансгаз Чайковский" ПЭН 2021_ИТЦ

    Начальная цена

    275 317,65

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, Российская Федерация, Пермский край, Чайковский городской округ, город Чайковский, территория Сутузово, дом 7, строение 12. Проходная базы ПТОиК.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Cрок оплаты не более 60 календарных дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по договору. Для СМСП срок оплаты не более 15 рабочих дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по договору.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Контроллер программируемый логический ПЛК200-04-CS 10-48В 2хEthernet 10/100 Мбит/c (RJ45), RS-485 -40...+55ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Модуль аналогового ввода Овен МВ210-101 24В IP20 8 аналоговых входов 123х83х42ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Конвертер 1-портовый Moxa UPort 1150 RU USB RS-232/422/485 38.4х60х20ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Преобразователь напряжения ММП-Ирбис МПВ10СС 27В 15В 0.33А 50.8х14х25.4ММ ТУ 6589-014-40039437-99"

    Кол-во: 6.000

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